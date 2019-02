Samsung Flip – kreatywność bez granic

Od 7 stycznia Samsung Electronics Polska w specjalnie przygotowanej sekcji o nazwie Insights oraz w swoich mediach społecznościowych będzie umieszczał krótkie materiały wideo, prezentujące przykłady wykorzystania tego jedynego w swoim rodzaju urządzenia.

Nowoczesne technologie mają ogromny wpływ na wiele dziedzin naszego życia. Zazwyczaj oferują one cały szereg funkcji, które wykorzystywane są tylko w niewielkim stopniu. W dużej mierze wynika to ze słabej znajomości danego urządzenia, dlatego Samsung poprosił użytkowników Samsung Flip o nagranie krótkich materiałów wideo, w których dzielą się oni swoimi pomysłami na jak najefektywniejsze i najbardziej kreatywne wykorzystanie tego urządzenia w codziennej pracy.

Flip, czyli interaktywny flipchart o niespotykanych dotąd możliwościach

Samsung Flip to urządzenie ułatwiające organizowanie twórczych i produktywnych spotkań. 55-calowy, dotykowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości (UHD) tylko z pozoru przypomina tradycyjny flipchart. Urządzenie sprzyja współpracy i pobudza kreatywność, ponieważ mogą na nim pisać nawet cztery osoby jednocześnie, wykorzystując do tego dowolny przedmiot. Ma wbudowaną przeglądarkę i obsługuje wszystkie popularne formaty, dzięki czemu możliwe jest m.in. otwieranie dokumentów Microsoft Word, Power Point czy PDF. Pozwala to na bieżącą, wspólną pracę nad danym dokumentem oraz udostępnianie go po skończonej sesji. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań sprawia, że Flip staje się centralnym punktem, przy którym bez ograniczeń można planować i dzielić się pomysłami.

Szerokie zastosowanie Samsung Flip w pracy

Jednym z pierwszych beneficjentów Samsung Flip jest klub piłkarski Legia Warszawa. Trenerzy stołecznego klubu m.in. przy pomocy tego urządzenia przedstawiają swoim piłkarzom założenia taktyczne. Zarząd klubu podjął decyzję o wykorzystaniu elektronicznego flipcharta nie tylko do pracy biurowej, lecz także na potrzeby analizowania meczów, rozrysowywania elementów taktyki i wariantów ustawienia.

Innym podmiotem, który również dostrzegł korzyści płynące z wykorzystania urządzenia, jest kancelaria Gide Loyrette Nouel. Flip umożliwia pracownikom departamentu bankowości i finansów m.in. rozrysowanie, zmianę oraz usunięcie wskazanych części struktury transakcji, a następnie przesłanie tej struktury uczestnikom negocjacji. Natomiast przedstawiciele departamentu prawa podatkowego mogą w czasie rzeczywistym pracować na przykład nad schematem podatkowym transakcji, zgodnie z koncepcjami klienta. Gotowa koncepcja może zostać wysłana e-mailem, zapisana na USB lub na dysku sieciowym.

Legia Warszawa i Gide Loyrette Nouel to jedynie pierwsze przykłady zastosowania Samsung Flip. Materiały typu case study z wykorzystania tego urządzenia w inny, unikatowy sposób będą pojawiały się regularnie w cyfrowym centrum wiedzy i inspiracji INSIGHTS. Stanowi ono repozytorium ciekawych przykładów użycia nowoczesnych technologii Samsung w biznesie. Case studies dotyczące Flipa będą prezentowały szerokie spektrum zastosowania w wielu zróżnicowanych dziedzinach.