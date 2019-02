We Włoszech antyrządowa manifestacja

Wielotysięczna manifestacja z udziałem liderów i działaczy trzech największych włoskich central związkowych odbyła się w sobotę w Rzymie. Związkowcy domagali się, by rząd przystąpił do rozmów z nimi na temat działań na rzecz wzrostu i wsparcia świata pracy.

To pierwsza od prawie sześciu lat wspólna antyrządowa manifestacja centrali Cgil, Cisl i Uil. Uczestniczyli w niej ich przywódcy: Maurizio Landini, Annamaria Furlan i Carmelo Barbagallo.

W swych przemówieniach w czasie wiecu na placu Świętego Jana na Lateranie apelowali do rządu Giuseppe Contego o podjęcie rozmów z nimi i przedstawienie propozycji, które doprowadzą do wzrostu i rozwoju gospodarczego, oraz o obronę miejsc pracy.

Jeśli mają choć odrobinę inteligencji, niech posłuchają tego placu i otworzą się na rozmowy. Ale jeśli tak się nie stanie, niech rząd wie, że my się nie zatrzymamy i będziemy szli naprzód aż otrzymamy to, o co prosimy - mówił lider lewicowej Cgil Landini. To my symbolizujemy zmianę - dodał.