Pompeo o restytucji mienia utraconego w Holokauście

Amerykański sekretarz stanu, Mike Pompeo, przebywający z wizytą w Polsce, po spotkaniu z Jackiem Czaputowiczem, szefem MSZ, namawiał by Polska uczyniła postępy ws. restytucji mienia utraconego w Holokauście – podaje portal wPolityce.pl.

W Warszawie doszło do spotkania szefa MSZ Jacka Czaputowicza z sekretarzem stanu USA Mikiem Pompeo. Wizyta szefa amerykańskiej dyplomacji w naszym kraju. związana jest z organizacją konferencji bliskowschodniej w stolicy Polski. Jak podaje portal, Pompeo nawiązał do historii i legislacji dotyczącej restytucji mienia prywatnego osób, które utraciły je w czasie Holokaustu.

Wpolityce.pl, cytuje pełny zapis konferencji, w którym czytamy:

We also appreciate the importance of resolving outstanding issues of the past, and I urge my Polish colleagues to move forward with comprehensive private property restitution legislation for those who lost property during the Holocaust era.

Doceniamy również wagę rozwiązywania nierozstrzygniętych kwestii z przeszłości i wzywam/namawiam moich polskich kolegów, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w dobie Holocaustu.