PFR inwestuje w turystykę

Rainbow Tours wraz z grecką spółką zależną White Olive zawarły z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZAN, zarządzanym przez PFR TFI z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), umowę ws. inwestycji polegającej na udziale kapitałowym funduszu w spółce White Olive dla celów finansowania rozwoju jej działalności poprzez rozbudowę portfela hoteli w Grecji - podał Rainbow Tours.

White Olive dysponuje obecnie dwoma hotelami w standardzie 4 (razem 270 pokoi) oraz hotelem 5 (200 pokoi), który zostanie uruchomiony w lipcu 2019 r. na wyspie Zakynthos. Środki pozyskane w ramach umowy inwestycyjnej zostaną przeznaczone na pozyskanie dwóch kolejnych obiektów przez White Olive A.E, w ten sposób powiększając portfolio spółki do 5 hoteli i prawie 800 pokoi. Spółka planuje zakup jednego obiektu na własność (ok. 120-150 pokoi) oraz adaptację i remont kolejnego obiektu o podobnej wielkości, w formule najmu długoterminowego. White Olive A.E. zamierza rozwijać działalność w Grecji, przede wszystkim na wyspach Morza Egejskiego takich jak Kreta, Rodos czy Kos z uwagi na korzystne warunki klimatyczne w tym rejonie, co umożliwi dalsze wydłużenie sezonu operacyjnego tych obiektów - czytamy w komunikacie.