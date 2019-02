Spółka energetyczna ukarana przez UOKiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył 103 tys. zł kary na spółkę Energy Match za bezprawne pobieranie od konsumentów wyższych opłat niż wynikało to z cennika – poinformował Urząd.

Jak podaje Urząd, spółka podała w cenniku kwoty, do których potem doliczała VAT, a chodzi o umowy na sprzedaż prądu zawierane od marca do listopada 2014 r., a w pojedynczych przypadkach - do stycznia 2015 r. Wiele z nich do tej pory obowiązuje. W dołączanym do umów cenniku nie było informacji o tym czy podane stawki zawierają VAT. W prognozach zużycia energii oraz na fakturach spółka doliczała do cen 23 proc.

Stwierdziliśmy, że Energy Match bezprawnie pobierała od konsumentów wyższe opłaty niż w cenniku. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma obowiązek podać konsumentowi ostateczną cenę, czyli taką, która uwzględnia wszystkie podatki. Tak więc obowiązujące były stawki z cennika. Każda firma musi przestrzegać warunków umowy– mówi, cytowany w komunikacie Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Jak informuje Urząd, spółka wykryła błąd w cenniku, ale zmieniła wzorzec umowy tylko wobec nowych klientów. Dotychczasowym nie zaproponowała podpisania aneksów i nadal bezprawnie doliczała im VAT na fakturach.

Oprócz kary Energy Match musi także wysłać listy polecone do wszystkich klientów, którzy zawarli umowy z wadliwym cennikiem. W nich ma poinformować o decyzji urzędu oraz o tym, że konsumenci mogą dochodzić w sądzie swoich roszczeń, np. zwrotu nadpłat.

UOKiK podaje, że postępowanie administracyjne wobec tej spółki prowadzi również Urząd Regulacji i Energetyki i dotyczy ewentualnego odebrania koncesji na obrót energią elektryczną.