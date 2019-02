KUKE i BGK wspólnie wspierają polski eksport

Oferowane wspólnie przez KUKE i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozwiązania służące wsparciu polskiego eksportu okazują się atrakcyjne również dla importerów z krajów rozwiniętych, dając im i ich bankom dostęp do finansowania nawet na lepszych warunkach niż dostępne na rodzimym rynku, oceniają instytucje. Z jednego z takich instrumentów skorzystał ostatnio norweski armator zamawiający w polskiej stoczni promy warte 350 mln zł.

Najnowsza transakcja pokazuje, że oferowany wspólnie przez KUKE i BGK instrument jest finansowo bardzo atrakcyjny również dla firm i współpracujących z nimi banków z Europy Zachodniej, gdzie stopy procentowe od dawna utrzymują się na rekordowo niskim poziomie. To też doskonały przykład pokazujący, że krajowe instytucje powołane do wsparcia polskiego eksportu nie ograniczają się jedynie do obsługi transakcji z rynkami rozwijającymi się i uznawanymi za bardziej ryzykowne. Widzimy bowiem rosnące zainteresowanie użyciem tego modelu finansowania przez kolejne banki z krajów zachodnich, zamierzających pożyczać swoim klientom środki na zakupy w polskich firmach - powiedział dyrektor Biura Ubezpieczeń Kredytów Inwestycyjnych w KUKE Piotr Maciaszek, cytowany w komunikacie.

Pod koniec 2018 r. KUKE objęła ochroną ubezpieczeniową należności wynikające z kredytu udzielanego przez DNB Bank ASA z Norwegii tamtejszemu przewoźnikowi promowemu. Kontrakty obejmują zakup czterech promów pasażersko-samochodowych w stoczni remontowej Shipbuilding S.A. w Gdańsku przeznaczonych do obsługiwania tras między norweskimi portami. Łączna wartość ubezpieczonych przez KUKE należności kredytowych DNB Bank ASA to ponad 770 mln koron norweskich, czyli ok. 350 mln zł, a okres ochrony ubezpieczeniowej wynosi 12 lat dla każdego z promów, wyjaśnia KUKE.

Ten instrument, funkcjonujący pod nazwą Program DOKE, gwarantuje stabilizację oprocentowania kredytów eksportowych o okresie spłaty co najmniej dwóch lat, udzielanych nabywcom przez banki krajowe lub banki zagraniczne, podkreślono.

System polega na wzajemnych rozliczeniach różnic w oprocentowaniu, a więc dopłat lub nadwyżek, pomiędzy BGK a bankiem udzielającym kredytu na zakup towarów lub usług od polskiego dostawcy. Dzięki temu bank komercyjny może zaoferować swojemu klientowi kredyt ze stałą stopą procentową CIRR (Commercial Interest Reference Rate), a jednocześnie uzyskiwać przychody skalkulowane zgodnie ze zmiennym oprocentowaniem, np. LIBOR lub EURIBOR - dodała dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w BGK Anna Babiarz.

Obowiązujące w ostatnich miesiącach stawki CIRR kształtują się na bardzo atrakcyjnych poziomach, np. stopa CIRR obowiązująca w okresie 15.02.-14.03.2019 r. dla kredytów w euro to 0,46 proc. przy kredycie do 5 lat i 0,94 proc. przy kredycie powyżej 8,5 roku. Jednocześnie możliwość zagwarantowania sobie przez kredytobiorcę stałej stopy procentowej na cały okres kredytowania (np. na 12 lat) jest czynnikiem stabilizującym dla zagranicznego importera planującego zakupy dóbr czy usług inwestycyjnych od polskiego eksportera, czytamy także.

Wsparcie udzielane przez państwo stwarza polskim eksporterom możliwość konkurowania na rynkach międzynarodowych na warunkach podobnych do tych, które mają firmy z innych państw będących członkami OECD. Pozwala rozszerzyć działalność na nowe rynki i podnosi atrakcyjność oraz konkurencyjność krajowych ofert eksportowych. Warunkiem skorzystania z Programu DOKE jest ubezpieczenie kredytu eksportowego w KUKE, podsumowano.

KUKE od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Działalność KUKE skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju - jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju.

Na podst. ISBnews