4 marca ruszą e-dowody

Proces przyjmowania wniosków o dowody z zawartością elektroniczną rozpocznie się 4 marca – poinformował Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Jak dodał, może to oznaczać chwilowe problemy związane z rekonfiguracją systemów.

Usługa online będzie wyłączona na stronie obywatel.gov.pl z wtorku na środę, a będzie się to wiązało z udostępnieniem możliwości naniesienia poprawek we wnioskach. Najczęstszym błędem jest dołączenie nieodpowiedniego zdjęcia – mówił szef resortu cyfryzacji.

Dodał, że ci, którzy zechcą złożyć wnioski powinni zrobić to do przyszłego wtorku, do północy.

Urzędy będą przyjmowały – metodą tradycyjną – wnioski do przyszłego piątku do 11.30, żeby mieć czas na personalizację wniosków – dodał Zagórski.

Jak zaznaczył szef resortu cyfryzacji, sam proces składania wniosku o nowy dowód zajmie tyle samo czasu, ile w przypadku starych dowodów. Jedynie odbiór dokumenty może trwać dłużej, bowiem nadany zostanie specjalny numer PIN.

Jak dodał Zagórski, „wszystkie scenariusze testowe potwierdzają możliwość funkcjonowania systemu”.

Jak mówił szef resortu cyfryzacji, „w 2013 projekt został prawie zarzucony i trzeba było to odwrócić, żeby nie stracić finansowania. I teraz jesteśmy tuż przed jego wdrożeniem”.