Rafalska: Zbliżamy się do naturalnej stopy bezrobocia

Zbliżamy się do poziomu tzw. naturalnej stopy bezrobocia, co oznacza, że kolejne tak spektakularne spadki będą trudne do osiągnięcia – powiedziała, cytowana w komentarzu do danych GUS o bezrobociu, Elżbieta Rafalska, minister pracy.

Chcemy, żeby coraz więcej Polaków miało pracę, żeby rosły pensje, dobrobyt rodzin. Dużą wagę przywiązujemy do aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo. To niewykorzystane zasoby, które chcemy pobudzić i przywrócić na rynek pracy – mówi Rafalska.

GUS podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 6,1 proc.

Jak podaje resort pracy, w III kw. 2018 roku udział osób długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem w UE był na poziomie ok. 43 proc. Odsetek kobiet poszukujących pracy ponad rok zmniejszył się – w omawianym okresie – o 18,6 pkt proc., a w przypadku mężczyzn o 11,2 pkt proc. Z kolei ok. 13 proc. mężczyzn i ok. 7 proc. kobiet (wśród ogółu osób bezrobotnych) poszukuje pracy ponad dwa lata.

To również dużo lepiej niż jeszcze na początku 2015 roku – w przypadku mężczyzn mówimy o spadku o 5 pkt proc., w przypadku kobiet – aż o 13 pkt proc. - czytamy w informacji.

Resort komunikuje, że w III kw. ubiegłego roku współczynnik aktywności zawodowej (w populacji osób w wieku 20-64 lata) wyniósł 75,6 proc. To o 2,6 pkt proc. więcej niż w pierwszych trzech miesiącach 2015 roku. Współczynnik ten rośnie zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet – odpowiednio o 2,9 pkt proc. i 2,2 pkt proc. - podało ministerstwo.

Jeśli spojrzymy na dane dotyczące osób w wieku okołoemerytalnym (55-64 lat) to również widzimy poprawę sytuacji. Współczynnik aktywności zawodowej ogółem wyniósł w trzecim kwartale 2018 roku 51,1 proc i wzrósł on w omawianym okresie o 5,2 pkt proc. (dla kobiet o 4,1 pkt proc. i mężczyzn o 6,3 pkt proc.) - podało ministerstwo.

