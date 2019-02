Krzysztof Bachta prezesem Alior Banku ze zgodą KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na pełnienie przez Krzysztofa Bachtę funkcji prezesa zarządu Alior Banku. Stosowną akredytację KNF otrzymał również Marek Szcześniak, członek zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.

Krzysztof Bachta dołączył do zarządu Alior Banku i kieruje jego pracami od 17 października 2018 r. Rada Nadzorcza powołała go na to stanowisko w miejsce Katarzyny Sułkowskiej.

Akredytacje Komisji Nadzoru Finansowego dają dobrą bazę dla stabilnego działania zarządu w obecnym składzie. Pozwoli nam to skupić się na dalszym, efektywnym wdrażaniu strategii „Cyfrowego buntownika”, wzmacnianiu naszej pozycji rynkowej i tworzeniu wartości dla akcjonariuszy – mówi Krzysztof Bachta, prezes zarządu Alior Banku.

Krzysztof Bachta to menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym. Bezpośrednio przed powołaniem do zarządu Alior Banku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. strategii i rozwoju w Grupie PZU. Odpowiadał za nadzór biznesowy nad segmentem bankowym w Grupie PZU oraz transakcje fuzji i przejęć. Jako współtwórca strategii „Nowe PZU” koordynował prace nad jej przygotowaniem i operacjonalizacją. Zajmował się wówczas m.in. monitorowaniem wyników finansowych oraz pozycji rynkowej banków. Odpowiadał również za przygotowanie operacyjne do przejęcia kontroli nad Bankiem Pekao, w tym wdrożenie mechanizmów zarządzania korporacyjnego oraz wymiany informacji dla celów zarządczych i rachunkowych, jak również zarządzanie ryzykiem. Nadzorował także sporządzanie szczegółowego planu realizacji synergii ze współpracy z Bankiem Pekao, a następnie kierował projektem wdrożenia synergii w zakresie bancassurance, assurbanking (pozyskiwania klientów dla Banku przez PZU) oraz procesem redukcji kosztów.

Marek Szcześniak dołączył do zarządu Alior Banku 27 października 2018 r. Jest doświadczonym specjalistą w obszarze ryzyka kredytowego, rynkowego i operacyjnego. Przez ostatnie lata był związany był z Grupą PKO BP, gdzie z sukcesem zrestrukturyzował procesy kredytowe i funkcje zarządzania ryzykiem w ukraińskim Kredobanku, a następnie, również w roli wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, współtworzył największy bank hipoteczny w Polsce - PKO Bank Hipoteczny. Karierę zawodową w bankowości rozpoczął w 1998 roku, a od 2002 roku zajmował stanowiska kierownicze m.in. w BRE Banku, Banku BPH, DnB Nord Polska oraz Allianz Bank Polska.

Oprac. sek