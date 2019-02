Rusza weekend za pół ceny

Od 15 do 17 marca turyści będą mogli zwiedzać kraj w ramach VI edycji akcji „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”. Ruszyła już rezerwacja m.in noclegów. Celem programu jest zachęcenie Polaków do podróżowania poza głównym sezonem turystycznym.

Jak poinformowała w czwartek Polska Organizacja Turystyczna, od 28 stycznia turyści mogą rezerwować noclegi, oferty kulturalne czy gastronomiczne, z których będą mogli skorzystać od 15 do 17 marca.

Z roku na rok obserwujemy wzrost liczby krajowych podróży turystycznych. Akcja „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny” zachęcająca rodaków do korzystania z atrakcji i usług turystycznych również poza głównymi okresami urlopowymi, przyczynia się do wzmacniania tego trendu. Razem pracujemy, by wydłużyć sezon turystyczny w Polsce - powiedział, cytowany w czwartkowym komunikacie, minister sportu i turystyki Witold Bańka.