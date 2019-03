LOTTO i ESL ogłaszają partnerstwo

Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO zawiązuje współpracę ze światowym liderem rozgrywek online - ESL Polska. W ramach współpracy marka LOTTO będzie partnerem m.in. polskiej transmisji Intel Extreme Masters Katowice 2019. Wspólne działania LOTTO i ESL Polska rozpoczną się już 20 lutego br.

Marka LOTTO wsłuchuje się w potrzeby nowej generacji i aktywnie wspiera coraz popularniejszy świat esportu. Firma dotychczas znana była z aktywnego wspierania rozwoju polskiego sportu. Teraz do kluczowych filarów finansowania dołączył także esport.

Musimy iść z duchem czasu! – powiedziała Magdalena Kopka-Wojciechowska z zarządu Totalizatora Sportowego.

Jak podkreśliła, ta potrzeba wymaga nie tylko szerokiego patrzenia na rzeczywistość, ale także budowania jak najciekawszej oferty, która zainteresuje obecnych i przyszłych klientów. – Esport ma duży potencjał i z pewnością przyczyni się do rozwoju oferty LOTTO.

Tego rodzaju rozrywka, podobnie jak i w ogóle szeroko rozumiana obecność Totalizatora Sportowego w sektorze online, jest właściwym kierunkiem rozwoju spółki. Widzimy w tej współpracy wielki potencjał, mając oczywiście w perspektywie prezentowane od wielu lat przez spółkę standardy bezpiecznej oraz odpowiedzialnej rozrywki. Wierzę, że nasza obecność podczas Intel Extreme Masters Katowice 2019 przyniesie pozytywne efekty i pozwoli Totalizatorowi Sportowemu podjąć kolejne wyzwania związane z nowoczesną rozrywką – dodała Kopka-Wojciechowska z zarządu Totalizatora Sportowego.

Cieszy nas, że Totalizator Sportowy wkracza w świat esportu i postanowił to zrobić współpracując właśnie z ESL Polska – powiedział Aleksander Szlachetko, Dyrektor Zarządzający ESL Polska. – Fakt, że firma z taką historią oraz będąca tak ważną częścią rynku loteryjnego inwestuje w sport elektroniczny to także pozytywny sygnał dla całej naszej branży. To sygnał, że nie stoimy w miejscu, a cały czas idziemy do przodu.