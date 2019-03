To był dobry rok dla mikro, małych i średnich firm

Mikro, małe i średnie firmy dobrze oceniły mijający rok jednak w tym roku spodziewają się pogorszenia – wynika z publikacji banku Pekao „Raport o sytuacji mikro, małych i średnich firm w roku 2018”. Jak czytamy w raporcie, „Ogólny Wskaźnik Koniunktury w 2018 roku wyniósł 100,4 punktu. Oznacza to, że statystycznie wśród polskich przedsiębiorców było więcej optymistów niż pesymistów, jednakże przewaga ta była niewielka, biorąc pod uwagę, że wskaźnik wyniósł zaledwie 0,4 punktu ponad poziom neutralny 100 punktów”.

Jak informuje bank, po raz pierwszy w raporcie (dziewiąta edycja) zostały uwzględnione nastroje średnich firm. Jak mówiła Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Pekao, „przebadano ponad 7 500 mikro, małych i średnich przedsiębiorców”.

W raporcie można przeczytać, że „rekordowym wynikiem tegorocznego badania jest ocena ostatnich 12 miesięcy – wskaźnik ten wzrósł rok do roku o 0,6 punktu, wyniósł 100,1 punktu i jest najwyższym odczytem w ciągu dziewięciu lat badań”.

Po raz pierwszy też w historii wskaźnik ten przekroczył próg 100 punktów. Rok 2018 (w ocenie dokonanej we wrześniu i październiku 2018) był więc najlepiej ocenianym rokiem na przestrzeni ostatnich dziewięciu lat – piszą autorzy raportu.

Indeks dotyczący prognoz spadł o 1,6 punktu i wyniósł 100,6 punktu.

Mimo spadku wskaźnika, liczba optymistów była statystycznie większa (minimalnie) od liczby pesymistów. Po raz pierwszy w historii badań ocena perspektyw obniżyła się rok do roku, podczas gdy wskaźnik za ostatnie 12 miesięcy jest wyższy niż w poprzednim badaniu. Właściciele firm uznali, że rok 2018 był najlepszym z ostatnich dziewięciu lat, a podobna dobra koniunktura w kolejnym roku nie jest już tak pewna – czytamy w opracowaniu.

Jak wynika z badania, spośród branż najlepsze nastroje panowały w budownictwie. Jednak po raz pierwszy wskaźnik prognoz, jest niższy od wskaźnika za minione 12 miesięcy. Oznacza to, że ostatni rok firmy budowalne oceniły bardzo dobrze, ale nie mają pewności czy tak dobra koniunktura utrzyma się w kolejnym roku. Tym, co może martwić, jest spadek liczby innowatorów - tylko 19,9 proc. firm zadeklarowało wprowadzenie innowacji produktowych w ostatnich 12 miesiącach, a 13 proc. - innowacji procesowych. To najniższy wynik w historii badań.

Tematem specjalnym tegorocznej edycji raportu była „Ekspansja zagraniczna polskich firm”.

Pierwsze spojrzenie na wyniki najnowszego raportu przynosi niemałe zaskoczenie. Pomimo rosnącego znaczenia eksportu w Polsce, co obserwujemy w ujęciu makroekonomicznym, odsetek mikro i małych firm deklarujących eksport swoich wyrobów lub usług w ostatnich miesiącach wyniósł w roku 2018 niecałe 13 proc. Odsetek ten zmalał w porównaniu do poprzedniego badania o 3,8 punktu procentowego – czytamy w raporcie.

Autorzy raportu oczekują, „w związku pogorszeniem koniunktury na rynkach eksportowych w 2019 r. saldo wymiany handlowej z zagranicą będzie się kształtowało mniej korzystnie niż w 2018 r., co przełoży się na pogłębienie negatywnego wkładu eksportu netto do wzrostu PKB”.

W 2019 r. wzrost konsumpcji będzie w dalszym ciągu solidny za sprawą rosnących dochodów gospodarstw domowych z pracy (wzrost płac i zatrudnienia), jednak wyhamuje nieco w porównaniu do lat 2017–2018. Ponadto wyższa inflacja ograniczy wzrost realnej siły nabywczej gospodarstw domowych. W efekcie spodziewamy się pewnej normalizacji tempa wzrostu konsumpcji po dwóch latach wyjątkowo dynamicznego wzrostu. Wzrost spożycia gospodarstw domowych w 2019 r. szacowany jest na około 3,7 proc. - piszą w raporcie.

Jednocześnie spodziewają się w tym roku lekkiego spowolnienia wzrostu płac, „czemu będzie sprzyjać wolniejszy wzrost gospodarczy, jak również rosnąca aktywność zawodowa ludności zmniejszająca napięcia na rynku pracy”.

Z kolei wzrost zatrudnienia będzie w naszej opinii wyhamowywał zarówno ze względu na ograniczenia po stronie podaży pracy jak i stopniowo słabnący popyt na pracę – czytamy w publikacji.

Autorzy raportu podkreślają, że w tym roku przeprowadzono dodatkowo wywiady z osobami reprezentującymi firmy średnie. W ten sposób w 2018 r. - jak informują - badanie objęło cały tzw. sektor MŚP, czyli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W sumie przebadano 6 946 firm mikro i małych (6 024 mikro i 922 małych) oraz 502 firmy średnie.