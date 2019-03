Nord Stream 2 zbudowany w jednej trzeciej

Rosyjski koncern Gazprom poinformował w środę o stopniu zaawansowania budowy gazociągu Nord Stream 2; jak przekazał, obecnie ułożono 818 km dwóch nitek gazociągu, co oznacza, że Nord Stream 2 został zbudowany w jednej trzeciej.

W Morzu Bałtyckim ułożono 818 km rur, jest to dokładnie jedna trzecia ogólnej długości gazociągu - głosi komunikat Gazpromu.

Koncern zapewnił, że prace nad budową idą zgodnie z planem.

Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej przez Morze Bałtyckie z Ust-Ługi w Rosji do Greifswaldu w Niemczech. Gazociąg ma być gotowy do końca 2019 roku, a w następnym roku Rosja zamierza znacznie ograniczyć przesyłanie gazu rurociągami biegnącymi przez terytorium Ukrainy na zachód. Projektowi temu sprzeciwiają się Polska, kraje bałtyckie i Ukraina oraz Stany Zjednoczone.

Przez Nord Stream 2 ma być przesyłane 55 mld metrów sześciennych gazu rocznie. Rurociąg ma biec równolegle do uruchomionego w 2011 roku gazociągu Nord Stream. Partnerami rosyjskiego koncernu Gazprom w tym projekcie są zachodnie firmy energetyczne: austriacka OMV, niemieckie BASF-Wintershall i Uniper, francuska Engie i brytyjsko-holenderska Royal Dutch Shell.

Na podst. PAP