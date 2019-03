Na morza wypłynie ponad 100 nowych wycieczkowców

Jeżeli rynek statków wycieczkowych będzie rozwijał się w tempie prognozowanym przez ekspertów, w 2027 roku wycieczkowce mogą przewieźć nawet pond 40 mld pasażerów, czyli o ponad 25 proc. więcej niż obecnie. Równie dynamicznie rozwija się segment statków luksusowych, wynika z raportów przygotowanych przez zespół Cruise Industry News.

Z danych zawartych w raporcie „Cruise Industry News Annual Report” wynika, że obecnie światowa flota oceanicznych statków wycieczkowych składa się z 400 jednostek. Tymczasem w globalnym portfelu zamówień stoczni budujących takie jednostki znajdują się kontrakty na budowę ponad 100 nowych jednostek, które wejdą do eksploatacji w ciągu kolejnych ośmiu lat. Oznacza to, że w 2027 roku armatorzy wycieczkowy w sumie będę dysponować ponad 500 wycieczkowcami, która będą zdolne zabrać w rejs 40 mln pasażerów. Dla porównania: obecnie statki mogą przewieźć ok. 27 mln podróżnych.

Takie liczby wyłoniły się z analiz, które eksperci Cruise Industry News przeprowadzili na podstawie stanu obecnej globalnej floty statków wycieczkowych oraz liczby zamówień, jakimi dysponują dzisiaj stocznie. Według analityków, spośród najbliższych lat największy wzrost liczebności floty statków wycieczkowych nastąpi w latach 2020 i i 2021. W przyszłym roku armatorzy wycieczkowi wprowadzą na rynek 21 nowych statków, a w roku 2022 ich floty zasili 26 nowych jednostek. Wzrosty będą wynosiły odpowiednio 8,1 proc. oraz 8,3 proc.

Według raportu, firmy stoczniowe, które obecnie mają w portfelach najwięcej zamówień na budowę statków wycieczkowych to: Fincantieri, Meyer Turku, MV Werften, VARD, Chantiers de l’Atlantique.

Bardzo szybko rozwija się także segment wycieczkowych statków luksusowych. Według analityków Cruise Industry News, flota superluksusowych statków w okresie 2019-2027 ulegnie podwojeniu. W ciągu tych lat do eksploatacji ma wejść ponad 40 nowych statków. Szczegółowe dane na ten temat zawarte są w raporcie „2019 Luxury Market Report”.

Tylko od lutego 2018 roku armatorzy wycieczkowi zakontraktowali w stoczniach budowy 18 nowych jednostek z segmentu luksusowego, które zostaną wprowadzone do eksploatacji do 2027 roku. Jak podają analitycy Cruise Industry News, w segment statków luksusowych wchodzą kolejni armatorzy, także ci najwięksi jak MSC Cruises czy Royal Caribbean Cruises, przy czym pierwsza firma rozwija własną flotę statków wycieczkowych, a druga kupiła większościowy pakiet akcji firmy Silversea. Inny duży gracz – Carnival Corporation – ma swoją markę statków luksusowych Seabourn, przez którą zamierza rozwinąć ofertę ekskluzywnych rejsów ekspedycyjnych. Z kolei do Norwegian Cruise Line Holdings należy armator Regent Seven Seas Cruises, który obecnie dysponuje czterema jednostkami, ale w 2023 roku ta liczba wzrośnie do sześciu. Holding Gentling Cruise Lines w segmencie luksusowym zaznacza swoją obecność poprzez jedną ze swoich linii: Crystal Cruises. Plany rozwoju statków oferujących najdroższe rejsy ogłosiły także mniejsze firmy jak Ponant, Windstar Cruises, Torstein Hagen czy Viking Cruises. Czytaj: Portalu Stoczniowym