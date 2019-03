Poznańki raj dla miłośników mebli

Hurtowi dystrybutorzy mebli z ponad 60 krajów wezmą udział w targach Meble Polska odbywających się od wtorku na Międzynarodowych Targów Poznańskich. Według organizatorów to największe tego typu wydarzenie w Europie Środkowej.

Targi Meble Polska należą do czołówki najważniejszych spotkań branży meblowej w Europie. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że stanowią one istotne narzędzie promocji polskiego eksportu mebli.

„To największa na świecie i najbardziej kompleksowa prezentacja oferty polskich producentów mebli. Wśród wystawców są wszyscy najważniejsi polscy producenci mebli mieszkaniowych zainteresowani eksportem swoich produktów. Interesującą ofertę znajdą tu zarówno kupcy poszukujący korzystnych cenowo mebli z płyty meblowej, jak i ci, którzy handlują meblami z litego drewna i innymi meblami klasy premium” - podało biuro prasowe Grupy MTP.

Organizator targów podał też, że ekspozycję uzupełni oferta mebli tapicerowanych i materaców. W tym roku na ekspozycji, obok polskich mebli, będzie można zobaczyć także produkty firm m.in. z Belgii, Białorusi, Chin, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Włoch.

Targom Meble Polska towarzyszą targi wnętrz Home Decor oraz cenione wśród architektów i projektantów wydarzenie Arena Design. Łącznie targowa ekspozycja zajmie 11 pawilonów o powierzchni około 62 tys. mkw.

Według Grupy MTP targi Meble Polska, największe międzynarodowe kontraktacje meblowe w Europie Wschodniej są coraz bardziej skutecznym narzędziem promującym polskich producentów mebli wśród zagranicznych kupców - także wśród tych spoza Europy.

„Tradycyjnie najsilniejszy segment kupców to przedstawiciele niemieckich sieci handlowych wyspecjalizowanych w sprzedaży mebli i artykułów dekoracyjnych. W kontraktacjach uczestniczyli także handlowcy z renomowanych, operujących często globalnie grup zakupowych i sieci” - podano w komunikacie prasowym. Targi Meble Polska potrwają do 15 marca.

Według danych Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, głównymi odbiorcami polskich mebli są Niemcy (36,2 proc. eksportu), Czechy (8,5 proc.) i Wielka Brytania (5,8 proc.).

Z podawanych przez Grupę MTP danych firmy analitycznej InfoCredit wynika, że do Niemiec polskie firmy sprzedają meble za ponad 4,5 mld dolarów, do Czech za blisko 900 mln dolarów, a do Wielkiej Brytanii za 891 mln dolarów.

Z analiz wynika, że najbardziej perspektywiczne i niedoceniane rynki leżą jednak na Wschodzie i poza Europą: Chiny importują meble za 3,7 mld dolarów rocznie, z czego za 202 mln zł z Polski. Rosyjski import jest wart 2,7 mld dolarów; polskie firmy sprzedają tam meble za 143 mln dolarów. Amerykański import mebli jest wart ponad 67 mld dolarów rocznie. Polskie firmy sprzedają tam meble za prawie 0,5 mld dolarów.

PAP/ as/