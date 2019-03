UOKiK sprawdzi zakup Radia Zet przez Agorę

UOKiK zbada czy Agora mogła nie zgłaszać koncentracji przy nabyciu Eurozet

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) chce przeprowadzić postępowanie, które wyjaśni, czy transakcja przejęcia Eurozet - właściciela m.in. Radia Zet - przez czeską SFS Ventures jako wspólnika większościowego i Agorę jako wspólnika mniejszościowego rzeczywiście nie wymagało zwrócenia się o zgodę na koncentrację do Urzędu, poinformował prezes Marek Niechciał.

Firmy uznały, że tak napisały tę umowę, iż nie muszą zgłaszać [się o zgodę na koncentrację]. My chcemy to sprawdzić, czy rzeczywiście niezgłoszenie było uzasadnione - powiedział Niechciał dziennikarzom.

Agora plus Radio Zet to na pewno jest taki próg obrotu, który powoduje, że powinni się zgłosić. Natomiast jeśli chodzi o tę firmę czeską, która była założona niedawno, to teoretycznie nie. Tylko, że my nie patrzymy na konkretną firmę, a na to, że ona jest częścią jednostki gospodarczej - wyjaśnił prezes.