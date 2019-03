Franciszek o świecie, gdzie „pieniądz jest bożkiem”

Papież Franciszek powiedział w sobotę, że mentalność oparta na czynieniu z pieniądza „bożka” prowadzi do powstania „społeczeństwa nieludzkiego i niesprawiedliwego”. Mówił, że świat ma tendencję, by „handlować” wszystkim i jest chory na samotność oraz egoizm.

Podczas spotkania z siedmioma tysiącami przedstawicieli włoskiego ruchu spółdzielczego Franciszek mówił: „Wizja współpracy oparta na relacjach, a nie na zysku, idzie pod prąd wobec mentalności świata„. Apelował o promowanie alternatywnych modeli życia w społeczeństwie, w których nie będzie panować władza „bożka pieniądza”.

To bożek - dodał- który „oszukuje i czyni społeczeństwo coraz bardziej nieludzkim i niesprawiedliwym”; „także odważyłbym się powiedzieć bardziej ubogim„- stwierdził.

Papież zwrócił się do spółdzielców: „Dziękuję za waszą pracę pełną zaangażowania, która jest wyrazem wiary we współpracę i uporu, by pozostać człowiekiem w świecie, który chce handlować każdą rzeczą„.

„Nasz świat jest chory na samotność, wiemy to wszyscy. Dlatego potrzebuje inicjatyw, które pozwolą razem z innymi stawić czoła wyzwaniom, jakie przynosi życie”- oświadczył papież. Wskazał następnie: „Idąc i pracując razem doświadcza się wielkiego cudu nadziei; wszystko znów wydaje się możliwe”.

Dlatego, zaznaczył, „współpraca jest sposobem na to, by zbudować konkretną nadzieję„.

Papież ostrzegł: „Społeczeństwo stające się murem, tworzone przez masę jednostek, które nie myślą i nie działają jak osoby, nie jest w stanie docenić podstawowej wartości relacji„.

„Nie można naprawdę działać jako osoba, kiedy jest się chorym na obojętność i egoizm„- zaznaczył.

Franciszek zwrócił uwagę, że w mediach często pojawiają się informacje o samobójstwach przedsiębiorców, zmagających się z problemami. „Nie możemy pozostawać obojętni wobec takich dramatów„- powiedział.

PAP, sek