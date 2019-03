Rusza budowa łódzkiego odcinka autostrady A1

Rusza budowa autostrady A1 w Łódzkiem. W pierwszej kolejności prace zaczną się na dwóch odcinkach - od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Południe oraz od Radomska do granic województwa śląskiego. W poniedziałek 18 marca na drodze pojawią się pierwsze ekipy.

Budowę autostrady A1, która będzie realizowana w śladzie obecnej dk nr 1, podzielono na pięć części, z których cztery przebiegają przez Łódzkie.

Odcinek A (od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski - 15,9 km) za 478,9 mln zł brutto zrealizuje konsorcjum firm Budimex - Strabag. Te same firmy za 573,1 mln zł brutto wybudują odcinek C (od węzła Kamieńsk do węzła Radomsko - 16,7 km), a odcinek D (od Radomska do granicy z woj. śląskim - 7 km) za 338,25 mln zł brutto wykona PUT Intercor.

W marcu wybrano wykonawcę na budowę 25-km odcinka B autostrady A1 między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskiem w Łódzkiem. Wartość kontraktu, którą realizować ma firma Mirbud, to 857 mln zł brutto.

W poniedziałek 18 marca prace zaczną się na dwóch odcinkach - od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Południe oraz od Radomska do granic województwa śląskiego.

Jak poinformował PAP rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Zalewski na drodze pojawią się ekipy przygotowujące swoje odcinki do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.

„Na wstępie będą budowane tzw. przewiązki, czyli miejsca, gdzie ruch z jednej jezdni będzie przekierowany na drugą. W dalszej kolejności ekipy drogowców zaczną malowanie oznakowania poziomego i ustawianie znaków oraz tablic. Należy, więc spodziewać się pewnych ograniczeń w ruchu, jednak będą one niewielkie” - tłumaczy Zalewski.

Zaznaczył jednak, że kiedy całe oznakowanie będzie gotowe, w asyście zarządcy policji i zarządcy drogi zostanie wprowadzona organizacja ruchu, jaka będzie obowiązywała w pierwszym etapie prac.

Rzecznik podkreślił, że ruch po głównej trasie A1 i dk nr 1 będzie odbywał się przez cały czas trwania robót. Na odcinku „A” (Tuszyn - Piotrków Tryb. Południe) z ruchu zostanie na początku wyłączona jezdnia zachodnia w kierunku Katowic i ruch w obu kierunkach będzie się odbywał po jezdni wschodniej w systemie 2+1. Dwa będą prowadziły w kierunku Katowic, jeden w stronę Łodzi.

Z kolei na odcinku „D” (Radomsko do granicy z woj. śląskim) w pierwszej kolejności prace będą prowadzone na jezdni wschodniej w kierunku Łodzi, a ruch w obie strony będzie się odbywał jezdnią zachodnią również w systemie 2+1. Dwa pasy ruchu w kierunku Katowic, jeden do Łodzi.

Według wykonawców ostateczna organizacja ruchu, jaka będzie obowiązywała w czasie budowy powinna zostać w prowadzona - w przypadku odcinka „D” w ostatnich dniach marca, a jeśli chodzi o odcinek „A”, na przełomie marca i kwietnia.

A1 jest jedyną polską autostradą o przebiegu południkowym, przecinającą całe terytorium kraju. Jednocześnie stanowi ona część Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) oraz priorytetowego projektu „Autostrada Gdańsk-Brno/ Bratysława-Wiedeń”. Po zakończeniu budowy trasa utworzy główny szlak komunikacyjny łączący Trójmiasto z Czechami w Gorzyczkach, prowadząc przez okolice Torunia, Łodzi i Katowic. Ma też ułatwić dostęp do polskich portów transportom z Czech, Słowacji czy Węgier, a w efekcie rozwój rodzimej gospodarki.

PAP, sek