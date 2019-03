Program Czyste Powietrze ma przyspieszyć

Mam nadzieję, że nastąpi kolejne przyspieszenie programu „Czyste powietrze” - powiedział w poniedziałek w Toruniu minister środowiska Henryk Kowalczyk. Dodał, że to kompleksowy instrument do walki ze smogiem.

Minister środowiska ocenił, że w Polsce rośnie świadomość ekologiczna i zrozumienie wielu problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska.

To dla nas wielkie wyzwanie. Podjęliśmy się rozwiązania tego problemu. Premier Mateusz Morawiecki w maju ubiegłego roku ogłosił program +Czyste powietrze+. Jest to instrument o ogromnej skali ilościowej i finansowej - mówił Kowalczyk podczas sesji inaugurującej obrady XXVI Forum Gospodarczego Welconomy Forum in Toruń.

Minister przyznał, że do smogu najbardziej „przyczyniają się” budynki jednorodzinne, które często ogrzewane są przy pomocy przestarzałych pieców, a także wykorzystywany jest w nich węgiel złej jakości.

Podkreślił, że program „Czyste powietrze” przeznaczony dla domów jednorodzinnych jest kompleksowy. Polega on nie tylko - jak mówił - na wymianie pieców, ale ma pozwolić także na termomodernizację budynków, a w konsekwencji sprawić, żeby właściciel miał niższe koszty związanie z ogrzewaniem. W jego ocenie program ten przyczyni się do ochrony klimatu, ale również do wzrostu gospodarczego.

Środki finansowe przeznaczane dla właścicieli domów w formie dotacji uzależnionej od zamożności poszczególnych rodzin. Robimy to po to, żeby ten program był masowy - dla każdego. Mam nadzieję, że dopiero wchodzimy w dobry sezon dla takich remontów i nastąpi kolejne przyspieszenie tego - rozpędzającego się już programu - powiedział Kowalczyk.

Dodał, że dziś wszyscy zdają już sobie także sprawę, iż w centrach dużych miast za problem smogu opowiada również komunikacja.

Proponujemy program elektromobilności, żeby i tam pamiętać o czystym powietrzu - wskazał Kowalczyk.

Ocenił, że kolejnym wielkim wyzwaniem jest rosnąca produkcja odpadów.

Chodzi o to, żeby gospodarka działała tak, aby produkować tych odpadów jak najmniej - wtedy będziemy mogli z tym problemem łatwiej się uporać. Trzeba przy produkcji różnego rodzaju opakowań zwracać uwagę na to, żeby można było poddać je recyklingowi - dodał Kowalczyk.

W sesji inaugurującej dwudniowe obrady Welconomy Forum in Toruń wziął udział także m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Wśród tematów poruszanych w sesjach panelowych przez uczestników gospodarczego forum będą m.in.: wygląd miast przyszłości, związek pomiędzy przemysłem obronnym a gospodarką opartą na wiedzy, finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw czy wykorzystanie innowacyjności dla zrównoważonego rozwoju.

Na podst. PAP