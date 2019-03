PGNiG odbierze dostawę spotową LNG

Wiceprezes PGNiG do spraw handlowych Maciej Woźniak zaznaczył, że w bieżącym roku możliwe jest zawarcie jeszcze jednej lub dwóch umów na dostawy spot - jak ta, dzięki której do terminalu w Świnoujściu dotarł gaz z USA. Coraz wyraźniej dostrzegamy, że jeśli chodzi o LNG, mamy do czynienia z rynkiem nabywcy. Według prognoz będzie tak do roku 2020 i chcemy z tego skorzystać - wskazał Woźniak z PGNiG