Huawei chce opanować rynek smartfonów w Polsce

Huawei chce być liderem polskiego rynku smartfonów pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy w 2019 roku z udziałem w wysokości 40 proc. - poinformował dyrektor zarządzający Huawei Consumer Business Group Polska Jefferson Zhang.

Naszym celem jest zawsze zdobycie pozycji numer jeden na każdym z rynków, na których działamy. Na niektórych rynkach może to być 30 proc., na innych 40 proc., ale zawsze chcemy być najlepsi. W Polsce w 2019 roku chcemy mieć 40 proc. udziału w rynku - powiedział Zhang w rozmowie z ISBnews podczas prezentacji nowych modeli firmy w Paryżu.

Nie wykluczył, że dzięki premierze najnowszej serii flagowych smartfonów P30 i P30 Pro, taki udział uda się osiągnąć już w najbliższych miesiącach.

Nie mamy wątpliwości, że seria P30 będzie się sprzedawać lepiej od ubiegłorocznej serii P20, bo mamy już bardzo wiele zamówień od naszych partnerów i samych konsumentów - zapewnił.

Szef Huawei CBG Polska podkreślił, że 40 proc. udziału w polskim rynku to długoterminowa ambicja firmy. „Mam nadzieję, że osiągniemy go w tym roku, ale nawet jeśli nam się to nie uda, to na pewno nastąpi to w kolejnym roku” - zapewnił.

Seria smartfonów P30 zadebiutowała w Paryżu 26 marca br. W Polsce flagowy model P30 Pro jest wyposażony w procesor Kirin 980, posiada 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej i 128 lub 256 GB przestrzeni na dane, ekran o przekątnej 6,47 cala, a także pierwszy na rynku poczwórny aparat Leica z peryskopowym zoomem, który umożliwia wykonanie zdjęć przy użyciu 10-krotnego zoomu hybrydowego lub 50-krotnego zoomu cyfrowego. Nieco mniejszy model P30 to ten sam procesor Kirin 980, 6,02 cala przekątnej ekranu, 6 GB pamięci i 128 GB na dane, a także potrójny aparat Leica.

W 2018 roku udział Huawei w polskim rynku smartonów wyniósł 29,5 proc. w porównaniu do 21,8 proc. rok wcześniej (ujęcie ilościowe). Pod względem wartości sprzedanych urządzeń, udział Huawei sięgnął 27 proc. wobec 19,4 proc. w 2017 roku. Firma zanotowała czterokrotny wzrost sprzedaży w segmencie premium (smartfony od 600 euro, ujęcie ilościowe) - do 16,5 proc. z 4,2 proc. rok wcześniej. Na średniej półce (300-400 euro) udział wzrósł do 41,5 proc. z 30,3 proc. (ujęcie ilościowe). Chiński koncern Huawei to czołowy podmiot w dostarczaniu najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na świecie.

