Niespodzianka! Niemcy wcale nie są postępowi

Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie stowarzyszenia Deutsche Sprache (Język niemiecki) wyraźna większość mieszkańców Niemiec nie chce wprowadzania tzw. neutralnych płciowo określeń do codziennego i urzędowego użytku.

Z reprezentatywnego badania przeprowadzonego przez instytut sondażowy INSA wynika, że większość Niemców uważa język neutralny płciowo za coś zbędnego. Zadeklarowało tak 60,1 proc. badanych. Jedynie 27,9 proc. kobiet i 27,1 proc. mężczyzn sądzi, że kwestia ta w sposób istotny wpływa na równouprawnienie.

90 proc. ankietowanych przyznało, że prywatnie nie używa sformułowań neutralnych płciowo. 75,3 proc. wypowiada się też przeciwko regulacjom prawnym, które narzucałyby jakiekolwiek rozwiązania tej kwestii.

Współzałożycielka stowarzyszenia Deutsche Sprache, pisarka Monika Maron komentując wynik badania powiedziała:

Większość ludzi nie chce być zmuszana przez fanatyczną mniejszość na uniwersytetach i w ratuszach do mówienia oszpeconym językiem.

W ostatnich miesiącach magistraty Hanoweru, Augsburga i Giessen wprowadziły rozporządzenia zobowiązujące ich urzędników, by wszystkie emaile, komunikaty prasowe, formularze, broszury, ulotki itd. zawierały sformułowania neutralne płciowo.

Według Maron, której dziadek był zasymilowanych Żydem zamordowanym przez Niemców w bełchatowskim getcie, takie inicjatywy nie powinny być finansowane z kieszeni podatnika.

Nawet Orwell nie wpadł na pomysł, że państwo mogłoby położyć łapę na gramatyce - powiedziała we wtorek 77-letnia pisarka konserwatywno-liberalnemu portalowi internetowemu Tichys Einblick. Argumentuje przy tym, że nie istnieje stały związek między płcią naturalną a gramatyczną. Przyjęcie odwrotnego założenia prowadzi do podejmowania błędnych działań, te zaś - do powstawania absurdalnych konstrukcji językowych.