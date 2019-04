Apetyty na kredyty mieszkaniowe nie maleją

Wartość BIK Indeksu - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks - PKM), który informuje o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, wyniosła + 26,7% w marcu i była wyższa od odczytu lutowego o 9,1 pkt proc. Oznacza to, że w marcu 2019 r., w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 26,7% r/r.

W marcu 2019 r., w porównaniu do lutego 2019 r., wartość Indeksu wzrosła o 9,1 pkt proc., w lutym w relacji do stycznia o 10,7 pkt proc. Wszystkie trzy tegoroczne odczyty zanegowały negatywną obserwację z grudnia 2018 r., kiedy to wartość Indeksu była najniższym odczytem od września 2012 r. - czytamy w komunikacie.

Łącznie w marcu 2019 r. o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało 45 tys. osób w porównaniu do 41,37 tys. rok wcześniej - wzrost o 8,8%. Natomiast średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w marcu 2019 r. wyniosła 271,25 tys. zł, tj. o 11,1% więcej niż rok wcześniej, podano również.

Marcowy odczyt Indeksu spowodowany jest wzrostem średniej wartości wnioskowanego kredytu, któremu towarzyszy wzrost liczby wnioskodawców. Wysoka wartość Indeksu wynika więc z połączenia obu tych pozytywnych czynników. W styczniu 2019 r. spadek liczby wnioskodawców został częściowo skompensowany wzrostem średniej kwoty wnioskowanego kredytu, co dało łączny odczyt na poziomie 6,9%. W marcu i lutym wrosła zarówno liczba, jak i średnia kwota wnioskowanego kredytu - powiedział główny analityk Biura Informacji Kredytowej Waldemar Rogowski, cytowany w materiale. Rok 2019 na rynku kredytów mieszkaniowych będzie niewątpliwie bardzo ciekawy. Czy wystąpią dwie przeciwstawne tendencje, tj. spadek liczby wnioskodawców i wzrost średniej kwoty wnioskowanego kredytu, jak to miało miejsce w styczniu, czy też będzie rosnąć zarówno liczba wnioskodawców, jak i średnia wartość wnioskowanego kredytu, jak miało to miejsce w marcu i lutym. Zobaczymy w kolejnych miesiącach - dodał Rogowski.

Wysokie odczyty Indeksu za luty i marzec br. znajdą odzwierciedlenie w wartości sprzedaży kredytów w marcu i kwietniu, kredyt mieszkaniowy uruchamiany jest bowiem ok. 1 do 2 miesięcy od złożenia wniosku kredytowego (zapytania do BIK), podsumowano.

Wskaźnik BIK Indeks - PKM obliczany jest w przeliczeniu na dzień roboczy po wyłączeniu zapytań o kredyty mieszkaniowe na kwoty przekraczające 1 mln zł oraz zapytań o tego samego klienta w kolejnych 90 dniach.

(ISBnews)SzSz