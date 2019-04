Kolejna dobra wiadomość dla emerytów

Jeśli będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, chcemy by program „Emerytura plus” był powtarzany w każdym roku - zapowiedziała w czwartek rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Dodała, że wprowadzenie tego programu to „wyrażenie szacunku” dla seniorów.

W czwartek Sejm uchwalił ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Przewiduje ona, że emeryci i renciści otrzymają w maju jednorazowo 1100 zł brutto (ok. 888 zł netto). Świadczenie będzie przysługiwało w sumie ponad 9,8 mln osób (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł.

Kopcińska mówiła w Polsat News, że wprowadzenie „Emerytury plus” to „wyrażenie szacunku” dla seniorów.

Chcemy, żeby ten program był powtarzany w każdym roku kiedy będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość - oświadczyła. Według niej, na podstawie wypowiedzi polityków opozycji nie można mieć pewności, że program zostanie utrzymany, gdy PiS straci władzę.

Kopcińska zapewniła też, że „Emerytura plus” nie jest „kiełbasą wyborczą”, a jedynym celem tego programu jest podniesienie poziomu życia Polaków.

W tej chwili mamy uszczelnione podatki, mamy pieniądze, których nie było i mamy finanse na programy, które trafiają do polskich rodzin, do emerytów - powiedziała rzeczniczka rządu.

SzSz (PAP)