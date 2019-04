Wyjątkowa książka z tygodnikiem „Sieci”

Już od najbliższego poniedziałku, 8 kwietnia, dostępne będzie nowe wydanie tygodnika „Sieci”, a w nim wyjątkowy dodatek – książką na Święta. Nie przegap!

„Całun. Historia, nauka, kult” – to lektura obowiązkowa na ostatnie dni Wielkiego Postu i zbliżające się Święta Wielkanocne. Publikacja ta ciekawie porusza fascynujący temat relikwii, która nie dla wszystkich jest oczywista. Jak to się dzieje, że to sławne Płótno nieustannie przyciąga uwagę? Jaka jest jego historia? Dołączona do tygodnika „Sieci” książka w pasjonujący sposób opowiada historię tej bezcennej pamiątki.

Tygodnik „Sieci” dostępny w sprzedaży od 8 kwietnia br. w dwóch wariantach: w regularnej cenie 6,90 zł lub w cenie 9,90 zł, z fascynującą książką o Całunie Turyńskim.

Szukaj wydania z książką w cenie 9,90 zł, w wybranych punktach sprzedaży, m.in. Salony i Saloniki Prasowe „Kolportera” , salony Tabak, Świat Prasy, salony Empik , Relay, Inmedio , Inmedio Cafe, Inmedio Trendy, 1-Minute.

