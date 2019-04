Zaczął się rozruch nowych bloków w elektrowni Opole

W elektrowni Opole rozpoczął się gorący rozruch ostatniego z dwóch budowanych bloków - poinformowała Sandra Apanasionek z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Koszt budowy piątego i szóstego bloku o łącznej mocy 1 800 MW to 11 mld złotych netto.

Jak informuje biuro prasowe PGE GiEK, gorący rozruch polegający na opalaniu kotła olejem lekkim, ma na celu głównie zabezpieczenie przed korozją części ciśnieniowej. Po uzyskaniu odpowiedniej warstwy ochronnej w kotle będzie docelowo spalany węgiel kamienny. Po zakończeniu procesu, w maju 2019 roku zostanie przeprowadzona synchronizacja szóstego turbozespołu z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Według spółki, dwa nowe bloki spełniają najwyższe wymogi ochrony środowiska, a dzięki wykorzystanym technologiom sprawność urządzeń wyniesie około 46 proc., tj o 10 proc. więcej niż w blokach starszych generacji. Nowe bloki zasili węgiel kamienny z Górnego Śląska, z kopalń Polskiej Grupy Górniczej.

W kolejnych miesiącach, oprócz prowadzonych niezbędnych pomiarów technicznych, optymalizowania procesu spalania i regulacji układów pomocniczych, zostanie przeprowadzona próba nieprzerwanej pracy oraz pomiary gwarancyjne. Analogicznie, jak dla bloku nr 5, jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów bloku energetycznego, co pozwoli na jego przekazanie do eksploatacji.

Po oddaniu nowych jednostek Elektrownia PGE w Opolu zaspokoi 8 proc. obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie i Kozienicach.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w lutym 2014 r. 13 listopada 2018 r. nastąpiło pierwsze rozpalenie kotła nr 5, co potwierdziło wejście w etap gorącego rozruchu bloku. Ten etap z kolei zakończył się 15 stycznia 2019 r. optymalizacją parametrów pracy turbozespołu nr 5 z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji planowane jest do 15 czerwca 2019 r. Budowa bloku nr 6 ma zakończyć się cztery miesiące później, tj. 30 września 2019 r. Inwestycja o wartości 11 mld zł netto realizowana jest przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Na podst. PAP