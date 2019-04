Polska biotechnologia podbije świat

Specjalizująca się w badaniach i wdrażaniu biotechnologii firma Bio-Gen przeprowadzi próby detoksykacji wód wokół szybów naftowych w Katarze przy użyciu specjalnie wyizolowanych i wyhodowanych mikroorganizmów - poinformował prezes spółki Artur Kleina.

Próby wykorzystania opracowanych przez polskich naukowców zestawów drobnoustrojów do oczyszczania środowiska z substancji ropopochodnych to kolejny etap działalności firmy z Namysłowa na terenie państw arabskich. W ubiegłym roku Bio-Gen rozpoczął badania nad opracowaniem technologii pozwalającej wykorzystać liście palmowe do produkcji kiszonek dla zwierząt.

„Będziemy prowadzili badania nad detoksykacją wody przy pomocy droboustrojów, które w naturalny sposób przerabiają produkty ropopochodne w nieszkodliwe dla środowiska substancje. Mamy szczepionkę, na którą składają się mikrooganizmy doskonale sobie radzące ze smołami pogazowymi. Przygotowujemy także odmianę, rozkładającą np. plamy z olejów silnikowych i im podobnych. Można powiedzieć, że sięgamy po naturalne i skuteczne sposoby bezpiecznego sprzątania po działalności człowieka” - powiedział Kleina.

Kolejnym efektem wizyty w Katarze jest zaproszonie polskiej firmy do udziału w pilotażowym programie wspieranym przez światowego lidera w produkcji ogniw fotowoltaicznych, zagraniczne uczelnie (m.in. z Holandii, Niemiec i Kataru) oraz lokalne władze. Projekt ma na celu rozwój ekologicznego rolnictwa szklarniowego dostosowanego w tamtejszych warunków środowiskowych (wysokie temperatury, niska wilgotność powietrza). Według założeń programu badawczego, wdrożenie nowych rozwiązań może zrewolucjonizować rolnictwo szklarniowe na całym świecie.

„Klienci z państw arabskich są bardzo wymagający, ale to bardzo perspektywiczny rynek, gdzie stawia się na najnowocześniejsze i ekologiczne rozwiązania. Powtórny wybór naszej firmy do współpracy to dla nas wyróżnienie, bo o tamte rynki walczą najsilniejsi z całego świata” - uważa prezes Bio-Genu.

Założona trzydzieści lat temu w Opolu firma jest jednym z czołowych w kraju producentów m.in. preparatów dla roślin i gleby, probiotyków, bioutylizatorów stosowanych w rolnictwie, sadownictwie, hodowli zwierząt oraz preparatów do rekultywacji zbiorników wodnych. Z opracowanych przez specjalistów firmy preparatów korzystają m.in. Łazienki Królewskie i warszawski ogród zoologiczny.

Obecnie produkty Bio-Genu są sprzedawane do kilkudziesięciu państw całego świata. Spółka o całkowicie polskim kapitale prowadzi produkcję w zakładach na terenie województwa opolskiego i łódzkiego. W ubiegłym roku oddała do użytku nowe centrum badawczo-produkcyjne w Łodzi. PAP/ as/