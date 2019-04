Miasta w pułapkach zrównoważonego rozwoju?

8 kwietnia 2019, podczas pierwszego dnia V Europejskiego Kongresu Samorządów odbyła się miejska ścieżka tematyczna dotycząca zrównoważonego rozwoju miasta Krakowa. Podczas trzech paneli dyskusyjnych uczestnicy mieli okazję porozmawiać o rozwoju biznesu, infrastrukturze miasta przyszłości, a także wykorzystaniu designu w budowaniu wizerunku miasta

Ponad 2 tys. uczestników przybyło do krakowskiego Centrum Kongresowym ICE na obrady V Europejskiego Kongresu Samorządów. Spotkali się na tym wyjątkowym wydarzeniu m.in. liderzy samorządowi, regionalne elity, przedstawiciele administracji państwowej oraz świata biznesu i kultury. Wszystko po to, aby wymienić poglądy gospodarczo-społeczne i podjąć istotne dla rozwoju regionalnego oraz globalnego tematy.

Ścieżka miejska zatytułowana „Ewolucja czy Rewolucja – korzyści i pułapki zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się 8 kwietnia br., moderowana była przez Łukasza Ciocha i podzielona została na trzy panele dyskusyjne. Przybyłych gości powitał i wprowadził w tematykę moderator wraz z Jerzym Muzykiem, Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa ds. Zrównoważonego Rozwoju i Sebastianem Chwedeczko, Prezydentem Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Istnieją dwa modele odwagi w konstruowaniu strategii modeli rozwojowych miast. Jeden z nich zakłada, że działamy bezpiecznie, konserwatywnie, czerpiemy najlepsze doświadczenia zbierane z całego świata i staramy się je powielać, wybierając to, co nas interesuje i wiemy, że się gdzieś sprawdziło. Drugi model poszukuje wyróżnika i szuka czegoś, co pozwoli na zupełnie inną opowieść o mieście. Czasem jest to rzecz niewspółmiernie mała do dużych tematów w strategiach miejskich. Czyli, na przykład, oczywiste jest to, że miasto, aby było „skuteczne”, musi mieć dobrą infrastrukturę i komunikację. Powinno mieć szkoły międzynarodowe, bogatą ofertę kulturalną, najlepiej taką, która wyróżnia na tle dużych stolic kultury na świecie. Te czynniki należy traktować w taki sposób, że są to jednak pozycje oczywiste – mówi Łukasz Cioch.