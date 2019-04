Polskie firmy podbijają Węgry

Węgierscy konsumenci coraz bardziej cenią sobie polskie marki. Tylko w pierwszym kwartale 2019 roku pięć polskich firm wprowadziło swoje produkty na Węgry. W ekspansji nad Balaton pomogło im Biuro Handlowe PAIH w Budapeszcie, które w tym tygodniu promuje wyroby medyczne z Polski podczas największych targów sektorowych, Kongresu Węgierskiego Stowarzyszenia Szpitali w Eger

Polskie produkty od wielu lat cieszą się popularnością na rynku węgierskim. Szczególnym uznaniem i rozpoznawalnością cieszą się polskie artykuły spożywcze i budowlane – Polska kojarzy się Węgrom z dobrą jakością, co na pewno ułatwia nam wprowadzanie kolejnych polskich firm na ten rynek – tłumaczy Marcin Karaskiewicz, kierownik Biura PAIH w Budapeszcie.

O dobrej koniunkturze na polskie produkty nad Balatonem świadczą utrzymujące się od wielu lat na wysokim poziomie obroty handlowe pomiędzy Polską a Węgrami. W 2018 roku wyniosły one 9,5 miliona euro, dzięki czemu Polska utrzymała pozycję trzeciego największego eksportera na rynek węgierski (po Niemczech i Austrii).

Węgry są atrakcyjne dla polskich eksporterów z kilku powodów. Po pierwsze, z racji dobrego postrzegania polskich produktów przez węgierskich konsumentów, po drugie, ze względu na wzrastającą klasę średnią na Węgrzech (wynagrodzenia rosną średnio o 12 proc. r/r.) To także atrakcyjne miejsce do prowadzenia biznesu ze względu na niski podatek CIT (9 proc.) i PIT (15 proc.) - wylicza Kierownik ZBH Budapeszt, Marcin Karaskiewicz. – Ponadto, na rynku węgierskim wciąż trwa boom budowalny wynikający z obniżenia podatku VAT z 27% do 5% na nowe mieszkania. Wprowadzono liczne zachęty prorodzinne, pobudzające koniunkturę, z której skorzystać może wielu polskich dostawców materiałów budowlanych, akcesoriów domowych czy mebli – dodaje.