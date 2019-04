Great Place To Work ponownie dla LINK4!

LINK4 po raz drugi wśród firm nagrodzonych mianem Wspaniałego Miejsca Pracy. We wtorek, 9 kwietnia, firma odebrała prestiżowy tytuł Great Place To Work, przyznawany najlepszym pracodawcom w 50 krajach na całym świecie

Tytuł Wspaniałego Miejsca Pracy otrzymują firmy, które z sukcesem budują i rozwijają u siebie wyjątkowe relacje z pracownikami. Opierają się one na zaufaniu rozumianym jako wiarygodność kadry menedżerskiej oraz szacunek i uczciwość okazywane pracownikom. Badanie weryfikuje też praktyki HR oraz poziom zaangażowania i współpracy w zespołach.

Wiemy, jak wiele pracy trzeba wykonać, by stworzyć przyjazne miejsce pracy. Wynik badania Great Place To Work potwierdza, że kierunek, jaki obraliśmy jako organizacja, jest słuszny. W tym roku jest to dla nas tym cenniejsze wyróżnienie, że przyznane po raz drugi. Budowanie zaufania i zaangażowania wymaga konsekwencji i cieszymy się, że nasi ludzie to doceniają – mówi Agnieszka Balcerska, Dyrektor Pionu HR w LINK4.

W tegorocznym badaniu udział wzięło 80 organizacji. Najliczniej reprezentowaną branżą jest IT (24 proc.), sektor usług profesjonalnych (16 proc.), a także firmy produkcyjne (13 proc.) i handlowe (11 proc.). W tym roku tytuł Najlepszego Miejsca Pracy Polska 2019 udało się uzyskać rekordowej liczbie – 29 organizacji.

W tym roku także po raz pierwszy laureaci konkursu zostali wyłonieni spośród firm, które na wcześniejszym etapie uzyskały certyfikat Great Place to Work. W tym celu należało uzyskać w badaniu co najmniej 65 proc. pozytywnych odpowiedzi w ankiecie pracowniczej Trust Index. Każda certyfikowana przez Great Place to Work firma została automatycznie uwzględniona w konkursie na Najlepsze Miejsce Pracy, ale by zakwalifikować się na listę laureatów, wskaźnik musiał być jeszcze wyższy. Kluczowy w badaniu wpływ na wynik mają pracownicy. Dwie trzecie oceny każdego pracodawcy stanowi opinia osób w niej zatrudnionych, wyrażona w anonimowej ankiecie. Końcowy wynik uwzględnia też ewaluację przedstawionych przez firmę praktyk HR.

Badanie Great Place To Work każdego roku obejmuje ponad 10 milionów pracowników reprezentujących ok. 6 tys. organizacji w 50 krajach na całym świecie. Jak przyznają organizatorzy, średnio 80 proc. osób zatrudnionych w nagrodzonych w tym roku firmach jest gotowych potwierdzić, że ich organizacje to „wspaniałe miejsca pracy”. Dla porównania, tylko 43 proc. osób zapytanych w odrębnym ogólnopolskim sondażu potwierdziło, że ich firmy są „wspaniałe”.

mw