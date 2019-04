Nie będzie blokady promocji maturzystów

Mamy plan działania na wypadek zablokowania promocji maturzystów. Natomiast nie bardzo bierzemy pod uwagę możliwość tak daleko idącej akcji przeciwko maturzystom. Mam nadzieję, że nie jest to rzeczywiście program ZNP - powiedziała w piątek posłanka PiS Joanna Lichocka.

W czwartek Program III Polskiego Radia - powołując się na facebookowy wpis z zamkniętej grupy uczestników i współorganizatorów strajku nauczycieli w woj. łódzkim - podał informację o rozważanym przez nich planie niedopuszczenia maturzystów do egzaminów. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz odciął się od tego pomysłu.

Nie należy młodzieży zdającej egzaminy maturalne blokować dostępu do tego egzaminu - powiedział.

Lichocka poinformowała w piątek w radiowej Jedynce, że dzień wcześniej rozmawiała z minister edukacji narodowej Anną Zalewską na temat ewentualnego zablokowania promocji maturzystów.

Mamy plan działania, który taką ewentualność przewiduje. Natomiast, szczerze mówiąc, nie bardzo w to wierzymy. Nie bardzo bierzemy pod uwagę możliwość tak daleko idącej akcji przeciwko uczniom, przeciwko maturzystom. Wiem, że to jest informacja Programu III Polskiego Radia. Należy się tej informacji przyjrzeć, ale mam nadzieję, że nie jest to rzeczywiście program ZNP - podkreśliła.