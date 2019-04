P30. Smartfon równie dobry, jak profesjonalny aparat?

W czwartek wieczorem odbyła się polska premiera najnowszych smartfonów Huawei z serii P30. Czy ten smartfon pokona konkurencję w swoim segmencie, to jedno pytanie, ale czy nie „zagraża” profesjonalnym aparatom fotograficznym? Nowy ambasador marki twierdzi,że tak

Czy P30 i P30 Pro to Smartfon równie dobry, jak profesjonalny aparat?

Jak zobaczyłem 50 krotny zoom, to byłem pod wrażeniem. To robi robotę. Myślę, że każdy, kto używa smartfona zobaczy różnicę – powiedział Robert Lewandowski, ambasador marki i szef „Teamu Huawei”. Robert stwierdził też, że tryb nocny do robienia zdjęć w tym aparacie również wywarł na nim ogromne wrażenie.

Nowym ambasadorem działań marketingowych dla telefonu P30 i P30 Pro został fotograf modowy Marcin Tyszka. Realizował on sesje m.in. dla Elle, Marie Claire i Vogue - edycji hiszpańskiej i portugalskiej.

Na mnie największe wrażenie zrobiło to, że taki mały przyrząd robi zdjęcia, z których można zrobić wielką kampanię reklamową i wydrukować okładkę. Nie umiem dostrzec różnicy między zdjęciami robionymi tym telefonem, a profesjonalnym aparatem – ocenia Marcin Tyszka, fotograf, nowy ambasador marki. – Sam sprawdziłem, zanim zdecydowałem się nawiązać tę współpracę – podkreśla.

Ten innowacyjny smartfon z peryskopowym zoomem posiada również poczwórny aparat z funkcją super zoomu i udoskonalony tryb nocnynocny. Przedni aparat Huawei P30 i P30 Pro wyposażony jest w obiektyw o rozdzielczości 32MP z przesłoną f/2.0. Ma także nagrywać video, w - jak określa producent - kinowej jakości.

Huawei P30 ma aparat główny 40 Mpix (f/1.6, ogniskowa 27 mm, OIS) uzupełniany przez matryce z obiektywami tele- i szerokokątnym. Mają one odpowiednio, 8 Mpix z f/3.4 i 20 Mpix z f/2.2. I tu zaczyna się magia.. Teleobiektyw oferuje aż 5-krotny bezstratny zoom optyczny. A ogółem cały aparat pozwala na 10-krotne przybliżenie hybrydowe oraz 50-krotne przybliżenie cyfrowe.

Flagowy model P30 Pro umożliwia wykonanie zdjęć w niespotykanym dotąd zbliżeniu, przy użyciu 10-krotnego zoomu hybrydowego lub 50-krotnego zoomu cyfrowego. W nowym, poczwórnym aparacie modelu P30 Pro, stworzonym we współpracy z Leica, znajduje się też superczuły sensor, który zapewnia wysoką jakość zdjęć i filmów wideo wykonanych w słabym świetle, nawet w nocy. Smartfony Huawei P30 i P30 Pro wchodzą do sprzedaży w Polsce w dniu światowej premiery – 26 marca.

Główny aparat Huawei P30 Pro został wyposażony w cztery obiektywy, natomiast Huawei P30 w trzy obiektywy, opracowane we współpracy z marką Leica. Innowacją jest teleobiektyw z peryskopowym układem soczewek, który daje niespotykaną dotąd w smartfonach możliwość wykonywania zdjęć w bardzo dużym zbliżeniu bez utraty jakości zdjęcia. Użytkownik P30 Pro ma do wyboru 5-krotny zoom optyczny, 10-krotny zoom hybrydowy i aż 50-krotny zoom cyfrowy.

Polska premiera P30 i P30 Pro / autor: Max Wysocki, Fratria

Aparat główny Huawei P30 i P30 Pro wykorzystuje obiektyw o rozdzielczości 40MP z przesłoną f/1.6 (w modelu P30 – f/1.8) oraz ultraszerokokątny obiektyw o rozdzielczości 20MP (w modelu P30 – 16 MP) z przesłoną f/2.2. Kolejnym jest teleobiektyw o rozdzielczości 8MP. Czwarty obiektyw w Huawei P30 Pro to rozwiązanie typu ToF (z ang. Time of Flight). Dzięki niemu, smartfon oblicza odległości w przestrzeni kadru, co umożliwia uzyskanie jeszcze bardziej artystycznego efektu Bokeh polegającego na większym rozmyciu bardziej oddalonych od aparatu przestrzeni lub obiektów.

Aparaty fotograficzne obu modeli zostały wyposażone w innowacyjny sensor SuperSpectrum. Dzięki temu rozwiązaniu, czułość ISO aparatu P30 Pro w trybie automatycznym wynosi nawet 410 tysięcy - prawie 4-krotnie więcej w porównaniu do poprzednika, modelu Huawei P20 Pro. Dzięki sensorowi SuperSpectrum można wykonywać wysokiej jakości zdjęcia nocne, a także nagrywać wideo w trybie nocnym, co jest innowacyjną propozycją w przypadku smartfonów jako takich.

Sensor SuperSpectrum pozwala uzyskać wysokiej jakości nagranie nawet przy bardzo słabym świetle, a udoskonalona stabilizacja optyczna OIS (Optical Image Stabilization) w aparacie oraz stabilizacja obrazu wspierana przez sztuczną inteligencję AIS (Huawei AI Stabilization) minimalizują zakłócenia wywołane przez drgania ręki, także podczas rejestrowania w jakości 4K przy płynności 60fps (dotyczy Huawei P30 Pro). Dodatkowo, peryskopowy SuperZoom pozwala uzyskać niezwykle wyraziste zbliżenia.

Kolejną nowością w modelach z serii P30 jest funkcja Huawei Dual-View. Wykorzystuje ona obiektywy aparatu głównego smartfona i pozwala na nagrywanie dwóch klipów jednocześnie - jeden w ujęciu szerokokątnym, a drugi w zbliżeniu (funkcja dostępna w kolejnych aktualizacjach oprogramowania).

W Huawei P30 Pro zastosowano ekran OLED o przekątnej 6,5”, natomiast w Huawei P30 – ekran OLED o przekątnej 6,1”. Rozdzielczość ekranów w obu modelach to FullHD+.

Polska premiera P30 i P30 Pro / autor: Max Wysocki, Fratria

Huawei P30 Pro został wyposażony w baterię o pojemności 4200 mAh. Zapewnia to użytkowanie telefonu w standardowych warunkach od 1,5 do 2 dni. Dzięki funkcji szybkiego ładowania Huawei SuperCharge 40W, Huawei P30 Pro można naładować aż do 70 proc. zaledwie w 30 minut. Ładowanie 10-minutowe zapewnia 30 proc. baterii. Huawei P30 został wyposażony w baterię o pojemności 3650 mAh.

Na uwagę zasługują również funkcja OneHop i bardzo ciekawe, estetyczne wzornictwo. P30 posiada obudowę wykonaną z aluminiowej ramki oraz dwóch szklanych tafli. Huawei P30 posiada certyfikat IP53, gwarantujący odporność na zachlapania, a Huawei P30 Pro posiada certyfikat wodoszczelności na poziomie IP68.

Rekomendowane przez producenta ceny telefonu, to:

• Huawei P30 Pro (wersja 8+256G): 4 299 PLN

• Huawei P30 Pro (wersja 6+128G): 3 799 PLN

• Huawei P30: 2 999 PLN

Polska premiera P30 i P30 Pro / autor: Max Wysocki, Fratria

Nagrodzony przez profesjonalnych fotografów

P30 Pro otrzymał tytuł „Najlepszy smartfon fotograficzny”. Wyróżnienie zostało przyznane przez TIPA (Stowarzyszenie Wydawców Prasy Fotograficznej) na podstawie rygorystycznych testów przeprowadzonych przez międzynarodowych ekspertów. Huawei P30 Pro zajmuje też pierwsze miejsce w DxOMark, prestiżowym rankingu oceniającym jakość fotografii mobilnej.

Eksperci TIPA uzasadniając przyznane P30 Pro wyróżnienie, zwrócili szczególną uwagę na poczwórny aparat fotograficzny telefonu, stworzony we współpracy z Leica. Jeden z obiektywów aparatu to innowacyjny, pierwszy taki na rynku peryskopowy zoom. Umożliwia on wykonanie zdjęć w niespotykanym dotąd zbliżeniu, przy użyciu 10-krotnego zoomu hybrydowego lub 50-krotnego zoomu cyfrowego. Eksperci TIPA podkreślali także doskonałą jakość zdjęć wykonanych w słabych warunkach oświetleniowych, a nawet w nocy. P30 Pro zostal wyposażony w superczuły sensor, dzięki któremu czułość ISO aparatu w trybie automatycznym wynosi nawet 409,600 tys. - to o 40% większa wrażliwość na światło w porównaniu do standardowego czujnika RGB.

Możliwości nowego, flagowego smartfona Huawei docenione zostały także w niezależnym rankingu fotografii mobilnej DxOMark. Huawei P30 Pro otrzymał 112 punktów, osiągając najwyższy wynik w historii DxOMark. Telefon zajmuje w nim pierwsze miejsce, na drugim i trzecim miejscu w rankingu znajdują się również smartfony Huawei, odpowiednio: Mate20 Pro i P20 Pro.

TIPA to stowarzyszenie europejskich magazynów fotograficznych, które zrzesza kilkadziesiąt najważniejszych pism branżowych, które co roku wyłania najlepszy sprzęt fotograficzny i przyznaje prestiżowe nagrody TIPA Awards.