Nie taka AI straszna, jak ją malują

Przed nami kolejny skok cywilizacyjny, tym razem jednak maszyny parowe zostaną zastąpione zerojedynkowym kodem. Jak nie zaprzepaścić szansy i zdobyć szczyt listy najbardziej konkurencyjnych firm na rynku? Jak zarazem komunikować i nie straszyć otoczenia biznesu? Z odpowiedzią przychodzą kreujące medialną rzeczywistość osoby, które udzieliły swojej opinii w raporcie „Czy leci z nami robot”

Jak wynika z raportu „AI: wyzwania i konsekwencje” polskie firmy dostrzegają więcej korzyści niż zagrożeń z wdrażania kolejnych rozwiązań z obszaru AI (67 proc. vs. 23 proc.). Dla 28 proc. przebadanych przez agencję przez agencję PR, d*fusion communication, dziennikarzy, którzy wzięli udział w badaniu, hasło AI to powód do obaw. Według danych z raportu, boimy się przede wszystkim tego, że AI będzie łączyła się z zagrożeniami dla prywatności (68,2 proc.), utratą miejsc pracy (57,3 proc.) oraz zwiększonym narażeniem na cyberataki (50 proc.). Zdaniem autorów raportu, to zwykły strach przed nowym i nieznanym, a procesem komunikowania o wdrażaniu sztucznej inteligencji można skutecznie zarządzać.

Komunikowanie wejścia sztucznej inteligencji w firmowe mury powinno opierać się na prostych i zrozumiałych informacjach. AI to rozległy wątek, który może łatwo „przytłumić” entuzjazm, jeśli nie przedstawi się go wystarczająco przejrzyście. Przed przeprowadzeniem maszynowych rewolucji w firmie, dobrze zadbać o uwzględnienie opinii tych, których będzie ona wkrótce dotyczyła. Uczestnictwo wielu grup, w tym oponentów i zwolenników AI, pozwoli na wytyczenie przemyślanej strategii, którą nikt nie będzie zaskoczony. Uwzględnienie pracowników w tak dużej zmianie wyeliminuje poczucie strachu i izolacji - w zamian sprawi, że każdy podejdzie do tego tematu już z nieco większą pewnością. To ważne, biorąc pod uwagę fakt, iż potencjał i pole do działania jest ogromne.

Wyjaśnianie świata napędzanego siłą technologii powinno być misją firmowego zarządu, tym bardziej że wpływ sztucznej inteligencji na biznes rośnie w szybszym niż dotychczas tempie. Użytkownicy AI muszą być świadomi potęgi, która w niej drzemie, tak by w swojej codziennej pracy stosować ją w jak najbardziej przydatny i efektywny sposób – mówi Justyna Biczyk, account executive w firmie d*fusion communication.

Przy wewnętrznych rozmowach o sztucznej inteligencji, warto więc pokazać spektrum możliwości, które ta oferuję - dużo osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z tego, co AI faktycznie może wnieść do szarej codzienności. W badaniu „Czy leci z nami robot”, wśród głównych korzyści ankietowani wymienili automatyzację procesów w firmach i instytucjach (~91 proc.), redukcję kosztów (~77 proc.) oraz zwiększenie produktywności pracy (~57 proc.). Na dalszych miejscach znalazło się także znaczne odciążenie pracowników i poprawa jakości obsługi klienta.

