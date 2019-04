Strajk pracowników socjalnych wstrzyma 500 Plus

Gdy zakończy się strajk nauczycieli kolejną grupą, która będzie walczyć o podwyżki wynagrodzeń będą pracownicy socjalni. W jaki sposób przebiegać będzie ten protest?

Wynagrodzenia pracowników socjalnych obecnie kształtują się na poziomie płacy minimalnej - grupa ta od wielu lat nie otrzymała znaczących podwyżek. Tak mówią przedstawiciele Krajowej Sekcji Pracowników Pomocy Społecznej NSZZ „Solidarność”, którzy w ubiegłym tygodniu uczestniczyli w spotkaniu z Marcinem Zielenieckim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej.

Jakie są postulaty pracowników socjalnych?

Główny postulat dotyczył poziomu wynagrodzeń oraz faktu, iż pracownicy pomocy społecznej, chociaż wykonują bardzo trudną i niewdzięczną pracę, to nadal ich praca nie jest odpowiednio wynagradzana.

Ministerstwo wskazuje jednak, iż to nie ono powinno być adresatem postulatów lecz samorządy - pracownicy socjalni są bowiem pracownikami samorządowymi. SKPPS NSZZ „Solidarność” nie zgadza się z tą opinią.

A w jaki sposób pracownicy socjalni będą protestować? Okazuje się, że ich plan zakłada zablokowanie wypłat świadczeń 500 Plus. Jak informuje „Rzeczpospolita” pracownicy w nowym okresie zasiłkowym mogą opóźniać rozpatrywanie wniosków o świadczenie.

Jak dodaje gazeta:

Gdyby doszło do chaosu związanego z 500 plus tuż przed wyborami parlamentarnymi, dla partii rządzącej byłby to potężny problem.