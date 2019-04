Nauczyciele zablokują matury?

Premier Mateusz Morawiecki poinformuje w środę o działaniach, jakie rząd podejmie ws. klasyfikacji maturzystów; ten „plan awaryjny” odpowiada na niebezpieczeństwo nieklasyfikowania uczniów - poinformował szef KSRM Jacek Sasin. Wyraził jednocześnie nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji.

Sasin został zapytany w środę w TVN24, czy pomimo tego, że Komitet Strajkowy Nauczycieli zaapelował we wtorek do dyrektorów placówek o jak najszybsze zwoływanie rad pedagogicznych, rząd przygotowuje jakiś plan awaryjny, gdyby do klasyfikacji maturzystów jednak nie doszło.

„Oczywiście, że tak. Rząd musi mieć plan awaryjny” - oświadczył szef KSRM. Jak dodał, jeszcze w środę premier Mateusz Morawiecki poinformuje o działaniach, jakie podejmie rząd w tej sprawie.

„Mamy gotowe rozwiązanie. O szczegółach będzie dzisiaj informował premier Mateusz Morawiecki” - podkreślił Sasin. „Będzie (ono) odpowiadało na niebezpieczeństwo nieklasyfikowania części maturzystów” - powiedział.

Szef KSRM wyraził jednocześnie nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji, iż nauczyciele odmówią klasyfikowania swoich uczniów.

Dopytywany, czy rząd przygotował w tej sprawie projekt zmian w prawie oświatowym, który umożliwia klasyfikację uczniów dyrektorom, a nie radom pedagogicznym, powiedział: „Nie zaprzeczam”.

O tym, że rząd przygotował projekt „ustawy maturalnej” napisał w środę „Dziennik Gazeta Prawna”. Według dziennika, zmiana ma dotyczyć głównie prawa do kwalifikacji uczniów do matury. Zgodnie z proponowaną zmianą, dyrektorowi szkoły w wyjątkowych sytuacjach przekazane zostałyby uprawnienia do klasyfikacji czy dopuszczenia do matury; obecnie jest to kompetencja rady pedagogicznej.

Zgodnie z ustaleniami „DGP”, nowe przepisy mogą zostać uchwalone na czwartkowym posiedzeniu Sejmu.

ZNP we wtorek wieczorem po posiedzeniu Zarządu Głównego napisał w komunikacie, że odpowiedzialność za los maturzystów w strajkujących w całej Polsce liceach i technikach spada na rząd. Równocześnie ZNP podkreślił, że akcja strajkowa nadal trwa i prezydium ZG ZNP zbierze się po przerwie w czwartek o godz. 9.

Prezydium Rady Dialogu Społecznego spotkało się we wtorek, w 16. dniu strajku nauczycieli, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych i większość organizacji pracodawców zapowiedziały, że nie wezmą udziału w okrągłym stole, który ma się odbyć w piątek na Stadionie PGE Narodowym. „Doprowadzono do sytuacji, w której zamiast poważnej, merytorycznej rozmowy na temat postulatów środowiska nauczycielskiego, organizuje się debatę o charakterze stadionowym. Taka formuła dyskusji w żaden sposób nie wpłynie na rozwiązanie problemów oświaty” - stwierdzono w stanowisku podpisanym m.in. przez ZNP i FZZ.

Do sprawy przeprowadzenia matur odnieśli się nauczyciele z Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego, którzy uczestniczyli we wtorkowym posiedzeniu Prezydium RDS. Zaapelowali do dyrektorów placówek o jak najszybsze zwoływanie rad pedagogicznych tak, żeby zrobić to do końca tego tygodnia. „Apelujemy do dyrektorów wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z planowanym egzaminem maturalnym o niezwłoczne, jak najszybsze zwoływanie rad pedagogicznych, a koleżanki i kolegów nauczycieli prosimy o zebranie kworum i podjęcie uchwały klasyfikacyjnej” - mówił Maciej Rusiecki z Ogólnopolskiego Międzyszkolnego Komitetu Strajkowego.

Ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych rozpoczął się 8 kwietnia. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności i niezrzeszeni.

PAP/ as/