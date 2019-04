Będzie nowela prawa oświatowego

Zamysł rządu jest taki, żeby nowela prawa oświatowego dotycząca matur była do piątku gotowa - powiedział w środę wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).

W środę szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował PAP, że premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do marszałków: Sejmu i Senatu z prośbą o nadanie szybkiej ścieżki legislacyjnej projektowi pozwalającemu maturzystom przystąpić do egzaminu maturalnego.

Mamy nadzieję, że w czwartek zmiany zostaną uchwalone - dodał.

Terlecki pytany był w środę przez dziennikarzy w Sejmie, czy jego zdaniem do czwartkowego wieczoru będzie już gotowa nowelizacja ustawy dotycząca matur. Odpowiedział, że tak. Dopytywany wyjaśnił, że oznacza to, iż nowela „wyjdzie z Senatu”.

Na pytanie, czy prezydent od razu podpisze nowelę, Terlecki odpowiedział, że jest to decyzja prezydenta. Potwierdził, że zamysł jest taki, by do piątku nowela już była gotowa i podpisana przez prezydenta.

Od 8 kwietnia tego roku trwa ogólnopolski strajk nauczycieli zorganizowany przez ZNP i FZZ. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej „Solidarności”.

Egzaminy maturalne powinny rozpocząć się 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jej ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Nie odbyły się jednak one dotąd w części szkół ze względu na strajk nauczycieli.

Szef kancelarii premiera poinformował w środę rano w TVP1, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przedłożeniu na środowej Radzie Ministrów specjalnego projektu nowelizacji prawa oświatowego, który pozwoli wszystkim maturzystom na przystąpienie do egzaminów. Szczegóły projektu mają zostać przedstawione przez szefa rządu o godz. 15.

Portal wPolityce.pl dotarł do szczegółowych zapisów ustawy maturalnej. Nie będzie wydłużenia roku szkolnego, dyrektor będzie miał możliwość klasyfikowania uczniów, matura będzie tylko w formie pisemnej - to najważniejsze rozwiązania, jakie przewiduje ustawa.

Jednocześnie jak dementuje rzecznik rządu nie będzie wydłużenia roku szkolnego. Chciałam zdementować tę informację podawaną przez niektóre media — mówi portalowi wPolityce.pl rzecznik rządu Joanna Kopcińska.

SzSz/wPolityce.pl/ PAP