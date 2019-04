190 milionów dla innowacyjnych firm

Firmy, które angażują się biznesowo w poprawę warunków życia seniorów i osób z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnościami mają szanse sięgać po środki w Programie Dostępność Plus. To wieloletni program, na który rząd przeznacza w latach 2018 -2025 ok. 23 mld zł. Jest on również szansą na rozwój innowacyjnych polskich firm.

Za program ten odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, z którego uzyskaliśmy informacje o najbardziej aktualnych naborach dla przedsiębiorców w ramach Programu Dostępność Plus. Niektóre z nich kończą się już w maju.

Z informacji MIiR wynika, że w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, który jest największym w Polsce programem finansującym innowacje ze środków europejskich jest w sumie 190 mln zł. przeznaczonych na inwestycje w ramach Programu Dostępność Plus.

Będą one służyły wprowadzaniu na rynek rozwiązań dla osób z różnego rodzaju ograniczeniami.

Najbliższe i aktualne nabory:

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa: termin: 1 kwietnia – 1 lipca br. 50 mln zł przeznaczono na realizację prac badawczo-rozwojowych, których efektem ma być wdrożenie na rynek innowacji - produktów i technologii - skierowanych do osób z różnego typu ograniczeniami fizycznymi lub poznawczymi.

Bony na innowacje dla MŚP: termin: 20 marca – 28 listopada (etap I), 17 kwietnia br. – 7 stycznia 2020 r. (etap II) 5 mln zł przeznaczono na realizację prac badawczych przez jednostki naukowe na zlecenie mikro, małych lub średnich firm na m.in. ulepszanie produktów i technologii. Dodatkowo 5 mln PLN przeznaczono na wsparcie MŚP w zakresie komercjalizacji ww. produktów i usług (etap II).

Design dla przedsiębiorców: termin 4 marca – 31 maja br. 30 mln zł zostało przeznaczonych dla MŚP na współpracę z profesjonalnymi projektantami. Badania na rynek: 25 marca – 8 maja br. 100 mln zł zostało udostępnionych na wdrażanie innowacji produktowych przez MŚP, które nakierowane będą na zaspokajanie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi lub poznawczymi.

Pieniądze na cały wieloletni Program Dostępność Plus będą pochodziły z różnych źródeł, którymi są: fundusze europejskie, tzw. fundusze norweskie i EOG oraz publiczne środki krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON).