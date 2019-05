Legendarny, polski miś otrzyma pomnik

Na trzy dni przed 75. rocznicą bitwy o Monte Cassino na placu w mieście Cassino odbędzie się w środę ceremonia odsłonięcia pomnika misia Wojtka, który towarzyszył żołnierzom 2. Korpusu Polskiego na szlaku bojowym. Uroczystość zainauguruje rocznicowe obchody.

Pomnik ustawiony na Piazza XV Febbraio wykonany został z cennego marmuru, pochodzącego ze złoży w pobliskiej miejscowości Coreno Ausonio. Ma prawie dwa metry wysokości i waży ćwierć tony. Lokalne media podkreślają, że monument czekający na oficjalną inaugurację wywołuje bardzo duże zainteresowanie mieszkańców Cassino oraz turystów.

Wzniesienie rzeźby przedstawiającej niedźwiedzia stojącego na dwóch łapach to inicjatywa byłego burmistrza miasta Carlo Marii D’Alessandro. Kierowany przez niego zarząd miejski podał się w lutym do dymisji z powodu wewnętrznego konfliktu.

W uroczystości odsłonięcia pomnika udział weźmie rządzący tam obecnie komisarz Benedetto Basile. Obecna będzie córka dowódcy 2. Korpusu Polskiego generała Władysława Andersa, senator i Sekretarz Stanu ds. Dialogu Międzynarodowego Anna Maria Anders. Przybędzie delegacja ambasady RP w Rzymie. Zapowiedziano też obecność uczestnika bitwy o Monte Cassino profesora Wojciecha Narębskiego.

Lokalne media z regionu Lacjum obszernie informują o środowej uroczystości. Podkreślają, że niedźwiedź był maskotką Armii Andersa. „Adoptowany” przez żołnierzy wyrósł na wielkiego misia; dobrego i spokojnego, który nosił skrzynki z amunicją - dodają wyjaśniając znaczenie inicjatywy wzniesienia monumentu.

To drugi pomnik Wojtka we Włoszech. Pierwszy został odsłonięty w 2015 roku w mieście Imola na północy. Tamtejsza rzeźba przedstawia niedźwiedzia, który wspina się po kamiennych stopniach, aby osadzić na ich szczycie flagi Polski i Włoch. W lewej łapie Wojtek trzyma beret żołnierski z orłem i odznaką 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii, która go adoptowała.

Po uroczystości w Cassino jej uczestnicy udadzą się następnie do opactwa benedyktynów na wzgórzu, gdzie w południe otwarte zostaną dwie wystawy. Pierwsza nosi tytuł „Armia Andersa - Droga nadziei” i przedstawia historię 2. Korpusu. Na drugiej ekspozycji będzie można zobaczyć obrazy uczestnika walk o Monte Cassino Tadeusza Wojnarskiego. „Z nieludzkiej ziemi do Włoch - żołnierz i artysta” to tytuł wystawy, którą otworzy między innymi syn malarza.

W sobotnich uroczystościach na Monte Cassino w 75. rocznicę bitwy udział wezmą prezydenci RP Andrzej Duda i Włoch Sergio Mattarella.

PAP/ as/