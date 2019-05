EKG: Liczba dostaw LNG będzie trzykrotnie wyższa

Polskie LNG spodziewa się, że liczba dostaw LNG do terminalu w Świnoujściu będzie w tym roku trzykrotnie wyższa niż w pierwszym roku jego funkcjonowania, poinformował prezes Paweł Jakubowski.

Spodziewamy się, że w tym roku liczba dostaw do Świnoujścia się potroi w stosunku do pierwszego roku funkcjonowania terminalu - powiedział Jakubowski podczas panelu na XI Europejskim Kongresie Gospodarczym (EKG) w Katowicach. Agencja ISBnews jest głównym patronem medialnym EKG.

Zwiększenie liczby dostaw jest głównym uzasadnieniem realizowanego przez Polskie LNG programu rozbudowy terminalu do pojemności 7,5 mld m3.

Spodziewamy się, że to spowoduje, iż będziemy mogli rozbudowywać tę infrastrukturę dalej, do 10 mln m3 zdolności regazyfikacyjnych - dodał prezes.

Program rozbudowy obejmuje w części lądowej dostawienie nowych regazyfikatorów SCV, budowę trzeciego zbiornika i infrastruktury do przeładunku na kolej. W części morskiej przewidziano nowe nabrzeże dla statków. Rozbudowa zwiększy zdolności regazyfikacyjne terminalu do 7,5 mld m3 z 5 mld m3 obecnie. Nakłady inwestycyjne na rozbudowę to ok. 890 mln zł.

Polskie LNG to spółka zależna Gaz-Systemu, która jest właścicielem i operatorem Terminalu LNG w Świnoujściu, jedynego tej skali obiektu importującego gaz skroplony w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

(ISBnews)SzSz