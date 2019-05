Bruksela: Polski biznes otrzyma wsparcie

Premier Mateusz Morawiecki otworzy w czwartek w Brukseli centrum lobbingowe Business & Science Poland dla polskich przedsiębiorców - poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Placówka będzie wspierać polskich przedsiębiorców planujących rozpoczęcie w Brukseli działalności gospodarczej - dodała.

Kopcińska pytana w czwartek w radiowej Jedynce o program wizyty premiera Morawieckiego w Brukseli zwróciła uwagę m.in. na otwarcie przez szefa polskiego rządu centrum lobbingowego dla polskich przedsiębiorców, które będzie - jak mówiła - „centrum wsparcia dla polskich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą w Brukseli”. Będą mogli tam uzyskać pomoc logistyczną i merytoryczną” - dodała.

Minister mówiła też o udziale premiera Morawieckiego w konferencji dotyczącej podatków w Unii Europejskiej, podczas której - jak poinformowała - „zapozna wszystkich po raz kolejny z naszymi sukcesami w uszczelnianiu podatków CIT, VAT, w walce z mafiami VAT-owskimi”

Podczas rozmowy Kopcińska zdementowała „pojawiające się nieprawdziwe informacje, gdzieś w przestrzeni medialnej” nt. testu przedsiębiorcy. „Premier Mateusz Morawiecki dał jasny i czytelny sygnał dla wszystkich przedsiębiorców. Szanowni przedsiębiorcy: nie będzie żadnego testu przedsiębiorców” - zapewniła rzeczniczka rządu.

Czwartkową wizytę w Brukseli szef polskiego rządu zapowiedział podczas pikniku patriotycznego PiS w Pułtusku, podkreślając, że sukcesy rządu PiS, jeśli chodzi o zmniejszanie luki VAT, „są powszechnie znane”. „Za dwa tygodnie jadę do Brukseli uczyć innych, jak to zrobiliśmy, bo nasza polityka społeczna - 500 plus na drugie i na trzecie, a teraz i na pierwsze dziecko oraz obniżka podatków, która jesienią będzie najwyższa chyba od 20-30 lat, od początku III Rzeczpospolitej - jest możliwa dzięki spójnej polityce gospodarczej” - mówił wtedy Morawiecki.

Pierwszym punktem jego wizyty w Brukseli ma być udział w dyskusji zatytułowanej „Przyszłość opodatkowania w UE” w ośrodku analitycznym Bruegel. „Zamknięcie luki VAT, wprowadzenie podatku cyfrowego i walka z rajami podatkowymi mogłyby wzmocnić projekt europejski przez dostarczenie funduszy na rozwiązywanie nowych problemów, pozostając przy tym przy europejskich celach” - podał Bruegel na swojej stronie internetowej zapowiadając to wydarzenie.

Morawiecki ma przekonywać - jak dodano - że UE mogłaby się uczyć na polskich doświadczeniach dotyczących uszczelniania systemu podatkowego i unikać podziału na północ-południe, wschód-zachód w dyskusjach nad nowym, wieloletnim budżetem UE. W dyskusji z polskim premierem weźmie udział prof. Marie Lamensch z uniwersytetu w Brukseli i szef Bruegla Guntram B. Wolff.

O polskim centrum lobbingowym Business & Science Poland mówił wcześniej wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa. W rozmowie z PAP wskazywał, że Business and Science Poland to inicjatywa biznesowa, ale zainspirowana i wspierana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. „Ma przede wszystkim zwiększyć skuteczność polskiego lobbingu w Brukseli, tak by prawo ustanawiane na szczeblu unijnym w większym niż dotychczas stopniu uwzględniało interesy naszej gospodarki i przedsiębiorstw. To o tyle ważne, że wspólnotowe prawo w bardzo dużym stopniu określa warunki, w jakich polski biznes funkcjonuje” - mówił minister.

„Wiemy, że warunkiem skutecznego lobbingu jest synergia działań przedsiębiorstw i administracji państwowej. Dlatego będziemy wspierać wszelkie inicjatywy, zmierzające do wzmocnienia głosu polskiego biznesu w Brukseli” - dodał Ociepa.

W inauguracji Business & Science Poland poza premierem Morawieckim uczestniczyć ma również wiceszef Komisji Europejskiej Marosz Szefczovicz.

Z programu wizyty wynika, że obaj politycy wezmą udział we wspólnej konferencji prasowej.

Szef polskiego rządu wystąpi ponadto podczas konferencji z okazji 15-lecia wejścia Polski do UE - „Poland: 15 Years of EU Membership. Political, economic and social dimensions”.

