Kulturalny kurs na Japonię

Japonia to strategiczny partner; chcemy prowadzić z nią wymianę kulturalną, muzealniczą, ale i gospodarczą - powiedział w niedzielę w Kioto wiceminister kultury Paweł Lewandowski. W Kraju Kwitnącej Wiśni chcemy pokazywać Polskę nowoczesną i tradycyjną - dodał.

W 2019 roku przypada 100-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią. Z tej okazji w obu krajach zaplanowano liczne wydarzenia kulturalne i naukowe. Obchody rocznicowe zainaugurowała w sobotę na Zamku Nijo w Kioto największa w historii polsko-japońska wystawa sztuki współczesnej „Celebration” z udziałem m.in. wiceministra Lewandowskiego.

Powiedział on Polskiemu Radiu, że rząd w Japonii chce z jednej strony pokazywać Polskę nowoczesną, a z drugiej tradycyjną. „Chcemy pokazać, że mimo iż nasze społeczeństwa są tak od siebie oddalone, to mamy bardzo dużo wspólnych cech i wartości, które przede wszystkim widać w tym, że oba nasze narody dążą do tego, żeby nasze kraje były jak najbardziej nowoczesne, a z drugiej strony tradycyjne wartości i pewien konserwatyzm jest bliski i społeczeństwu polskiemu, i społeczeństwu japońskiemu” - zwrócił uwagę wiceszef MKiDN.

Zaznaczył, że „Polska to nie jest tylko Fryderyk Chopin i Maria Curie-Skłodowska”. „W tym roku obchodzimy Rok Moniuszkowski i chcielibyśmy pokazać Japończykom także ten aspekt naszej kultury” - dodał.

Lewandowski podkreślił, że Japonia jest strategicznym partnerem Polski oraz bardzo ważnym krajem w Azji. „My, jako ministerstwo kultury, chcemy prowadzić z Japonią wymianę kulturalną, muzealniczą, natomiast jako kraj możemy wymieniać się technologiami, możemy uczyć się od Japończyków modelu gospodarczego i próbować go implementować” - ocenił.

Mówiąc o turystyce między obu krajami, wiceminister zauważył, że Polskie Linie Lotnicze LOT oferują turystom z Japonii wiele połączeń do Polski i chcą rozwijać kolejne. Jak powiedział, „Japończycy chcą do nas przyjeżdżać, uczyć się, a my chcemy uczyć się od nich, dlatego rozwijanie tych relacji jest dla nas bardzo ważne”.

Lewandowski przypomniał też, że w czerwcu z wizytą do Polski przybędzie następca tronu książę Akishino i księżna Kiko. Będzie to pierwsza zagraniczna wizyta księcia Akishino jako następcy tronu. „Następca Chryzantemowego Tronu zobaczy w trakcie swojej wizyty w Polsce nasze najważniejsze zabytki, ale chcemy pokazać mu także to, czego jest wielkim fanem, chodzi o zwierzęta, ponieważ jest ornitologiem. Chcemy mu pokazać warszawskie ZOO, a także zabrać go do Puszczy Białowieskiej” - poinformował Lewandowski.

W niedzielę wiceszef resortu kultury złożył wizytę m.in. w świątyniach buddyjskich - Ryoanji oraz Złotym Pawilonie w Kioto. W poniedziałek Lewandowski spotka się w Tokio z Yoshinorim Muratą, zastępcą komisarza Agencji ds. Kultury, oraz złoży wizytę w ośrodku Fukudenkai w Tokio, który w latach 1920-1922 udzielił pomocy kilkaset tzw. sierotom syberyjskim, czyli dzieciom i wnukom polskich zesłańców na Syberię.

