Staże nie tylko w czasie wakacji

Banki zabiegają dziś o młodych ludzi, zwłaszcza o studentów i absolwentów kierunków technicznych,ale nie tylko. Jest to związane przede wszystkim z cyfrową transformacją tych instytucji

PKO Bank Polski podkreśla, że przekształca się z organizacji typowo bankowej w stronę instytucji technologicznej z bankową licencją. Do takich zmian potrzebni są zarówno doświadczeni eksperci i menedżerowie, jak i młodzi ludzie. W jaki sposób bank przyciąga młodych?

Joanna Czarnecka, dyrektor Pionu Zarządzania Personelem: Zdajemy sobie sprawę, że konkurujemy na szerokim rynku i dlatego staramy się znajdować jak najskuteczniejsze sposoby, aby studenci i absolwenci do nas trafiali.

Jednym z ważnych sposobów są organizowane programy stażowe dla studentów i absolwentów różnych uczelni. Nastawiamy się na dedykowane staże i tworzymy tzw. Akademie Stażowe. Studenci uczelni technicznych mogą zweryfikować swoje umiejętności np. w Akademii Bezpieczeństwa,Cyberbezpieczeństwa czy IT. Współpracujemy m.in. z Politechniką Warszawską i Wrocławską. Natomiast np. studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mogą współpracować z nami w ramach Akademii Analityki Danych czy Akademii Wsparcia Biznesu.

W ten sposób młodzi ludzie mogą przekonać się, co to znaczy praca w biznesowych warunkach w otoczeniu realnych problemów. Wiemy, że to osoby świadome i wymagające, a podczas stażu wykonują konkretne zadania projektowe. Najlepszym oferujemy możliwość dalszej współpracy, bo zależy nam, aby młodzi specjaliści pracowali z nami na stałe.

Ważne jest także, że w budowaniu relacji ze studentami, prowadzimy wykłady i spotykamy się z nimi na uczelniach. Nasi praktycy, eksperci z wieloletnim stażem np. z zakresu cyberbezpieczeństwa mają zajęcia ze studentami na Politechnice Warszawskiej i uczą zasad bezpieczeństwa. To naturalny sposób obecności, przekonujący do nas młodych ludzi, którym łatwiej jest zdecydować się na aplikowanie na staż.

Staże są płatne?

Tak, studenci otrzymują konkurencyjne wynagrodzenie, a jego wysokość zależy od rodzaju Akademii i liczby przepracowanych godzin, ponieważ ta współpraca regulowana jest umową zlecenia. Do tego dochodzą także atrakcyjne benefity i warunki zatrudnienia tj. opieka mentora w trakcie stażu oraz szkolenia miękkie. Młodzi ludzie, którzy się sprawdzają mogą też zostać z nami na dłużej. Gdy są to absolwenci w grę wchodzą np. 6-miesięczne praktyki, a dla najlepszych mamy propozycję pracy na stałe.

Czy te staże, zważając na konkurencję o młodych ludzi na rynku pracy – cieszą się popularnością?

O udział w nich rocznie ubiega się kilkaset osób. W tym roku swoją stażową przygodę rozpoczęło z nami ponad 150 osób, a w sumie w 2019 r. przygotowaliśmy 400 miejsc stażowych. Staż trwa najczęściej trzy miesiące, ale dostosowujemy się do możliwości młodych osób i reagujemy elastycznie na ich potrzeby – zachęcamy jednak, by były to pełne trzy miesiące.

Jakie są jeszcze inne sposoby, aby młodzi ludzie trafiali do banku?

Na pewno ciekawym sposobem jest wykorzystywanie sztucznej inteligencji w rekrutacji. Uruchomiliśmy naszego Emplobota – robota rekrutacyjnego, który zaprasza kandydatów, czyli osoby, które są zainteresowane pracą i odwiedzą stronę www.pkobp.pl/kariera, do tego, aby pozostawiły nam informacjęjaki obszar zawodowy ich interesuje. Kandydaci, którzy skorzystają z możliwości rozmowy z chatbotem, zostają sprofilowani i zgodnie z preferencjami, dopasowani do prowadzonych rekrutacji. Ta metoda działa od kilku miesięcy, pozyskujemy w ten sposób wiele kontaktów. To jednak przede wszystkim forma nawiązania relacji – wszystko zależy od dalszych kroków rekrutacyjnych i potrzeb kadrowych naszego banku.

