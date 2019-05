Węgrzy tworzą superkarabin

Węgierskie siły zbrojne pracują nad projektem specjalnego karabinu snajperskiego krajowej produkcji - poinformował dziennik „Magyar Nemzet”, powołując się na źródła wojskowe.

Cechą szczególną tej „superbroni” może być komputerowe sterowanie. Specjaliści od innowacji prawdopodobnie pracują zatem nad systemem sterowania sprzężonym z komputerem balistycznym, a karabin zgodnie z wymogami czasów może dysponować noktowizorem oraz celownikiem na podczerwień - pisze dziennik, dodając, że przypuszczalnie będzie to karabin naramienny.

Gazeta dodaje, że na temat nowej broni, jak również innych nowych projektów w sferze uzbrojenia niewiele wiadomo, gdyż informacje o nich są objęte tajemnicą.

Dziennik zwraca uwagę, że powstanie superkarabinu może mieć też znaczenie handlowe, gdyż z jednej strony przyczyni się do rozwoju węgierskiego przemysłu zbrojeniowego, a z drugiej może być nań duże zapotrzebowanie na rynku.

Jeśli nowy karabin będzie podobny do najnowocześniejszych wersji, będzie go można sprzedawać za co najmniej 10 tys. dolarów - czytamy.