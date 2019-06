W Bułgarię walą tysiące piorunów

Ponad 40 tys. uderzeń piorunów odnotowano w Bułgarii w ciągu ostatnich 48 godzin - poinformował we wtorek komercyjny kanał telewizyjny BTV. Przeciętna norma dla czerwca - miesiąca, w którym zwykle występują liczne ulewy i burze - to 18 tys. piorunów.

W ostatnich dwóch tygodniach zanotowano w tym kraju około 100 tys. piorunów.

W mieście Kazanłyk w środkowej Bułgarii w ciągu kilku minut piorun uderzył dwukrotnie w ten sam dom - spłonął dach budynku, wszystkie urządzenia elektryczne zostały zniszczone.

Straż pożarna informowała o poważnych szkodach spowodowanych przez silne burze.

We wtorek w związku z przelaniem się miejscowego zbiornika retencyjnego ewakuowano mieszkańców wioski Tutrakanci na północnym wschodzie kraju.

Tego samego dnia rano resort środowiska i wód poinformował, że prowadzi obserwację zbiorników, zapewniając, że są one wypełnione w ok. 65 procentach i nie ma obaw, że dojdzie do ich przelania. Obfite deszcze w ciągu dnia spowodowały jednak podniesienie poziomu wód. W środkowej części kraju nadal rzeki występują z brzegów, zalewając drogi i niszcząc niewielkie mosty.

