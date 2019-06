Kwalifikacje zawodowe warto formalnie potwierdzać

Doświadczenie zawodowe zdobywane w konkretnych firmach, uczestniczenie w szkoleniach, samodzielna nauka pozyskiwana podczas kursów internetowych - w taki m.in. sposób budowane są dziś potrzebne na rynku umiejętności i kwalifikacje. Formalne wykształcenie w wielu zawodach przestaje być koniecznością.

W poszukiwaniu pracowników liczą się wszystkie możliwe praktyczne sposoby, a jednym z nich może być skorzystanie z Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK). W Polsce ten system dopiero się rozwija,ale na rynku międzynarodowym działa już kilkanaście lat. ZSK może okazać się pomocny zarówno dla firm, którzy poszukują pracowników, jak i tych osób, które potrzebują potwierdzenia swoich kwalifikacji zawodowych i umiejętności.

Zintegrowany System Kwalifikacji to projekt działający już w ponad 150 krajach. Pozwala potwierdzać wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zdobywane u różnych pracodawców czy też w ramach własnej działalności w czasie całego dotychczasowego życia zawodowego, a także czasu kształcenia formalnego i nieformalnego. .

Nie musimy kończyć wyższych uczelni, aby podjąć pracę w zawodzie, w którym mamy już doświadczenie. Przystąpienie do walidacji i uzyskanie certyfikatu z danej kwalifikacji jest dowodem, że możemy sprawdzić się w danej dziedzinie czy zawodzie – mówi Piotr Ciepliński, doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

I dodaje, że ważną przewagą system jest jego standaryzacja.

Zintegrowany System Kwalifikacji działa w ten sposób, że gromadzi i opisuje informacje na temat kwalifikacji, które dana osoba może zdobywać w różny sposób, niekoniecznie w drodze formalnego kształcenia, ale w równym stopniu poprzez praktykę i doświadczenie.

Może to być dla przykładu: tworzenie witryn internetowych, pilotowanie imprez turystycznych, programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D czy montowanie stolarki budowlanej. Do tej pory w systemie wyodrębniono 49 możliwych kwalifikacji.

Każda kwalifikacja, a więc połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, jest dokładnie opisana – wskazane jest, co należy wiedzieć i umieć, aby uzyskać formalne jej potwierdzenie i otrzymać certyfikat.

Do każdej kwalifikacji przyporządkowany jest także poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, dzięki czemu można porównać je z kwalifikacjami nadawanymi w innych krajach.

Osoby odpowiedzialne za rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji podkreślają, że kwalifikacje uzyskiwane w Polsce są rozpoznawalne w Europie, dzięki czemu łatwiej będzie znaleźć pracę za granicą lub udowodnić swoje kompetencje przed zagranicznym kontrahentem. To system porównywalny z uzyskiwaniem prawa jazdy.

To argument przemawiający za większa mobilnością zarówno osób wyjeżdżających za granicę, jak i tych, którzy chcą pracować w Polsce - mówi Piotr Ciepliński.

Jak zaznacza Agnieszka Orzechowska, doradczyni regionalna ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w każdym z województw aktywnie działają doradcy, których zadaniem jest upowszechnianie ZSK wśród samych pracodawców i środowisk biznesowych, jak i instytucji takich jak urzędy pracy.

Od września zeszłego roku do teraz zorganizowanych zostało ponad dwa tysiące spotkań, z czego 30 proc. uczestników stanowili przedstawiciele firm zainteresowanych skorzystaniem z tego systemu.

Przeprowadzenie najpierw walidacji (oceny), a następnie uzyskanie certyfikatu, który potwierdza posiadanie odpowiednich kwalifikacji odbywa się na zasadach komercyjnych, czyli jest dla uczestników płatne. Zapłacić za cały proces może także firma, która chce pozyskać pracownika z potwierdzonymi umiejętnościami. O tym, że system w Polsce jest na początku drogi świadczy fakt, że do tej pory skorzystało z tej możliwości ok. stu osób - jednak zainteresowanie nim stale rośnie. Korzyści z niego mogą odnieść obie strony – pod warunkiem, że stanie się on bardziej popularny.