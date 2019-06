Ericsson: 5G w Polsce gotowe do startu

Firma Ericsson w Polsce jest w pełni gotowa, aby uruchomić sieć 5G. Technologia jest już w Polsce dostępna, ale konieczne jest jeszcze przydzielenie odpowiednich pasm i częstotliwości operatorom.

5G niesie ze sobą ogromne korzyści dla polskiej gospodarki: znaczący wzrost PKB - przewiduje skandynawski koncern technologiczny.

Według analiz raportu McKinsey, dzięki pełnemu wykorzystaniu potencjału cyfryzacji PKB Polski może być wyższy aż o 64 mld euro (ok. 275 mld zł) do 2025 roku. Odsetek PKB, który generuje gospodarka cyfrowa Polski, wzrósłby z 6,2 proc. az do 15 proc. PKB w 2025 roku.

Umożliwiłoby to Polsce zwiększenie konkurencyjnosci na globalnych rynkach, poprawę sytuacji ekonomicznej 38 mln obywateli, a nawet awans do grona najbardziej zaawansowanych cyfrowo gospodarek w Europie - twierdzi Ericsson.

Na całym świecie dwunastu operatorów uruchomiło komercyjnie sieć 5G. Ericsson dostarczył swoje rozwiązania dla dziewięciu z nich. Firma Ericsson uruchomiła komercyjnie 5G na czterech kontynentach. W Polsce pierwsze wprowadzenie 5G firma ogłosiła z Orange Poland w Zakopanem. W Łodzi Ericsson podpisał Porozumienie Programu S5.

W działach badań i rozwoju Ericsson w Krakowie i Łodzi zatrudnia dziś 2,4 tysiące osób, które zajmują się budową oprogramowania dla systemów Ericsson wykorzystywanych na całym świecie. To oznacza, że Polska jest już dziś jednym z liderów uczestniczących w budowie sieci 5G, a polscy inżynierowie uczestniczą we wdrożeniu tej technologii w Polsce.

Od 2015 r. Ericsson zainstalował już ponad 3 mln stacji bazowych gotowych obsłużyć 5G, które czekają na zdalne uruchomienie. Spora część z tych stacji znajduje się w Polsce.

Ericsson to największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, działa w ponad 180 krajach i zatrudnia przeszło 110 000 pracowników.

Źródło: materiały prasowe Ericsson, oprac. sek