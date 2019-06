Polska PETRALANA podbija Europę

Cztery lata od otwarcia pierwszej w stu procentach polskiej fabryki mineralnej wełny skalnej, PETRALANA produkuje i sprzedaje więcej niż przewidywał biznesplan. W ostatnim roku wydajność linii produkcyjnej osiągnęła 44 tys. ton, z czego połowa trafiła na rynki zagraniczne. Ten wynik przełożył się także na udział w rynku krajowym na poziomie ok. 5 proc.

Pomimo trudności wywołanych upadkiem banku finansującego inwestycję budowy fabryki, już w 2018 r. wydajność linii produkcyjnej PETRALANY osiągnęła 44 tys. ton. – Tym samym przekroczyliśmy prognozy biznesowe, które zakładały moc produkcyjną na poziomie 38 tys. ton rocznie – mówi Radosław Tumielewicz, prezes zarządu PETRALANA S.A. – Osiągnięty sukces to efekt ścisłej współpracy kadry inżynierskiej firmy oraz producenta linii technologicznej. Liczne udoskonalenia, optymalizacja i szereg usprawnień wprost przełożyły się na wydajność i jakość produkcji – dodaje.

Innowacyjna symbioza z koksownią

Efektywność produkcji to przede wszystkim zasługa doświadczonej kadry menadżerskiej, ale także innowacyjnej symbiozy z koksownią Carbo-Koks. Obydwa zakłady stanowią trzon tej samej grupy – Śląskiego Holdingu Przemysłowego, w stu procentach opartego na polskim kapitale. Usytuowanie w najbiedniejszej dzielnicy Bytomia – Bobrku, to poza wzorcową synergią, przykład udanej rewitalizacji.

PETRALANĘ zasila m.in. gaz koksowniczy z Carbo-Koksu i to jedyne tego typu rozwiązanie na kontynencie europejskim, jedno z nielicznych na świecie – podkreśla Radosław Tumielewicz i wyjaśnia, że standardowo w fabrykach mineralnej wełny skalnej stosuje się gaz ziemny. – Wykorzystanie gazu koksowniczego – tak naprawdę odpadu produkcji koksu, to ekologiczne rozwiązanie, które przekłada się także na niezależność dostaw paliwa – tłumaczy prezes PETRALANY.

Europa wybiera polską wełnę skalną PETRALANA

Zakład produkcyjny w Bytomiu powstał w odpowiedzi na rosnące oczekiwania rynku produktów izolacyjnych. Tak polskiego, jak i zagranicznego. Aktualnie, eksport wchłania około 50 proc. produkcji. – Poza Polską, produkty PETRALANY są sprzedawane w krajach Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry), na wysoko rozwiniętych i bardzo wymagających rynkach skandynawskich (Dania, Islandia, Norwegia, Szwecja), na Bałkanach (Chorwacja, Rumunia, Słowenia) oraz na innych wymagających rynkach Europy zachodniej (Austria, Francja, Holandia, Włochy) – wylicza Kamila Kurzac, dyrektor sprzedaży eksportowej PETRALANY.

Hotele, osiedla i apartamentowce w portfolio

Obecnie, asortyment marki obejmuje sześć grup produktowych: dla budownictwa ogólnego, elewacji zewnętrznych wentylowanych, elewacji ETICS, dachów płaskich oraz stropów i paneli do aplikacji przemysłowych. Dystrybucja prowadzona jest poprzez sieci hurtowni budowlanych oraz bezpośrednio do klientów przemysłowych wykorzystujących asortyment PETRALANY do produkcji własnych wyrobów. Dodatkowo, spółka nieustannie prowadzi prace rozwojowe poszukując nowych rynków, takich jak aplikacje wełny skalnej w rolnictwie, czy okrętownictwie. – Portfel naszych odbiorców jest szeroki i zróżnicowany, dzięki czemu firma może nieskrępowanie kreować i realizować własne strategie rozwoju, myśląc o nowych aplikacjach i rynkach ich zbytu – podkreśla Radosław Tumielewicz.

Wśród obiektów referencyjnych, którymi chwali się PETRALANA są hotele (Radisson Blu Resort w Świnoujściu), apartamentowce (m.in. Arna Urban w norweskim Bergen), biurowce (Olivia Gate w Gdańsku) i placówki medyczne (Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu).

Odpowiedzialność społeczna

Praca nad budową sukcesu rynkowego PETRALANY od początku szła w parze z działalnością społeczną. Zakłady Śląskiego Holdingu Przemysłowego należą do największych pracodawców w Bytomiu. – Działając na rzecz lokalnej społeczności, współpracujemy ze szkołami technicznymi, wspieramy kluby sportowe i uczestniczymy w największych wydarzeniach kulturalnych.