Środki na rozszerzone "500 plus" gotowe. Start 1 lipca

Środki na realizację rozszerzonego programu „Rodzina 500 plus” są gotowe i będą uruchomione 1 lipca. Pierwsze wypłaty świadczenia na pierwsze dziecko, bez kryterium dochodowego, powinny nastąpić w lipcu - oceniła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa

Środki są gotowe, uruchomione zostaną 1 lipca. Jestem spokojna o zabezpieczenie finansowe tych potrzeb naszych mieszkańców, Polek i Polaków - mówiła minister w poniedziałkowej rozmowie na antenie TVP Katowice.

Wnioski o to świadczenie drogą elektroniczną (za pośrednictwem bankowości internetowej, przez portal Emp@tia oraz platformę usług elektronicznych ZUS) będą przyjmowane od 1 lipca, a papierową - od 1 sierpnia.

Minister apelowała, by nie czekać ze składaniem wniosków. Im wcześniej złożymy wniosek, tym wcześniej będą pieniądze - mówiła Borys-Szopa, wskazując, że obecnie procedura dotycząca wniosków została uproszczona. Wyraziła nadzieję, że choć samorządy mają trzy miesiące na realizację wniosku, pierwsze wypłaty nastąpią szybko.

Jestem przekonana, że samorządy sprostają temu zadaniu i pierwsze pieniądze do rodzin trafią już w lipcu - powiedziała minister. Przypomniała, że obecnie nie będzie potrzeby wydawania decyzji administracyjnej o wypłacie świadczenia - wystarczy informacja o jego przyznaniu.

Jak mówiła Borys-Szopa, dzięki rozszerzonemu programowi „Rodzina 500 plus” do polskich rodzin trafi „olbrzymi strumień pieniędzy”. W tym roku koszt świadczenia to blisko 10 mld zł, w przyszłym ok. 20 mld zł - poinformowała minister. „Rząd Zjednoczonej Prawicy od początku stawia na rodziny i jest zdeterminowany na poprawę ich życia” - podkreśliła Borys-Szopa.

Ekonomiści są zgodni, że część tych środków niewątpliwie trafi bezpośrednio na zabezpieczenie podstawowych potrzeb rodzin, przede wszystkim dzieci, co spowoduje większą konsumpcję, ale część środków zostanie niewątpliwie zainwestowane, być może w jakieś dalsze plany związane z rozwojem dzieci” - oceniła szefowa resortu rodziny i pracy.

Bożena Borys-Szopa podkreśliła, że „Rodzina 500 plus” nie jest programem socjalnym. „Nie jest to jakaś zapomoga, nie jest to pomoc socjalna - jest to dodatek wychowawczy. Chcemy po prostu, żeby naszym dzieciom, w miarę naszych możliwości, żyło się jak najlepiej i żeby nie było problemów z załatwianiem ich podstawowych potrzeb, z zapewnieniem nawet spełniania ich marzeń, bo dzieciństwo szybko mija” - mówiła minister w TVP Katowice.

Przypomniała, że w tym roku ponownie wypłacone zostanie także 300-złotowe świadczenie „Dobry start”, należne dzieciom uczącym się. „Środki na ten cel również są zabezpieczone” - zapewniła minister, wskazując, że wiele rodzin zapewne równolegle otrzyma świadczenie z programu „Rodzina 500 plus” oraz pieniądze na wyprawkę szkolną.

Według nowych zasad od 1 lipca świadczenie 500 plus będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia, bez kryterium dochodowego. Dotąd pieniądze były przekazywane na drugie dziecko, a uzyskanie ich na pierwsze zależało od dochodu w rodzinie. Teraz otrzyma je dodatkowo ponad 6,8 mln dzieci. Wsparcie trafi w sumie do 4,4 mln polskich rodzin.

PAP, mw