Studia za granicą na razie zniechęcają do powrotów

Polacy wyjeżdżający za granicę na studia, zwłaszcza absolwenci zagranicznych uczelni, którzy poza granicami podejmują pierwszą pracę często nie chcą już wracać na stałe do kraju. O tym, jak można ich do tego przekonać - dyskutowano w czasie spotkania i targów kariery na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zachęcenie młodych ludzi do powrotu do Polski po studiach i planowania tu kariery zawodowej wymaga współpracy biznesu, administracji i organizacji pozarządowych. Na takie działania zdecydowała się Fundacja GPW, która w tym roku już po raz czwarty zorganizowała program „Go4Poland – Wybierz Polskę!” (wprowadzony został w 2015 roku). Programowi towarzyszy doroczna konferencja oraz targi pracy.

Program ma za zadnie budowanie świadomości zarówno wśród osób studiujących za granicą, jak i wśród polskich pracodawców, instytucji, administracji na temat potencjału, jaki tkwi w młodych Polakach po zagranicznych studiach do rozwijania kariery w kraju – mówi portalowi wgospodarce Anna Salamończyk-Mochel, prezes Fundacji GPW.

W tym roku w program włączyło się 30 partnerów, w tym m.in. PKN ORLEN – jako partner strategiczny, a także Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, JLL, PLL LOT, PGE, pARP , ARP i Fundacja PFR.

Warto pamiętać, że coraz więcej młodych ludzi wyjeżdża na studia za granicę, zdobywając tam unikatowe umiejętności i wartość dla potencjalnych pracodawców.

A Polska zajmuje niestety i to od dłuższego czasu, drugie miejsce na świecie w rankingu odpływu wykształconych specjalistów na zagraniczne rynki pracy. O tym, jak negatywne niesie to skutki dla polskiej gospodarki nikogo nie trzeba przekonywać, chociażby ze względu na problemy kadrowe polskich firm.

Uczestnikami programu Go4Poland – Wybierz Polskę!, mogą być polscy studenci i absolwenci zagranicznych uczelni na świecie, w tym także studenci wywodzący się z Polonii. Warunkiem koniecznym jest znajomość języka polskiego w stopniu zaawansowanym.

W program mogą się też włączyć studenci na stałe uczących się w Polsce, którzy brali udział w programie Erasmus i innych formach międzynarodowych wymian akademickich.

Młodzi, którzy jeszcze nie osiedli na stałe za granicą po studiach, szukają dla siebie dobrych możliwości rozwoju i są gotowi na powrót, o czym świadczy fakt, że interesują się ciekawymi ofertami stażowymi. Według danych fundacji we wczorajszym spotkaniu na GPW udział wzięło ok. 200 zainteresowanych.

To jest najlepszy moment, by ich przekonać, kiedy jeszcze nie podjęli ostatecznych decyzji i sa otwarci na ciekawe propozycje. Mamy świadomość, że nasz program jest niszowy i nigdy masowy nie będzie, ale uważamy, ze ma ogromną wartość i trzeba go wspierać – dodaje prezes fundacji.