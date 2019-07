Wypłaty dla nauczycieli nielegalne?

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych wystąpił do Rafała Trzaskowskiego z pismem, w którym domaga się, by prezydent stolicy przekazał mu informacje w sprawie wypłat dla nauczycieli za czas strajku - pisze portal wPolityce.pl

Regionalne Izby Obrachunkowe ostrzegały włodarzy miast przed nielegalnymi wypłatami dla nauczycieli, którzy zgodnie z prawem nie mają prawa pobierać wynagrodzeń za strajk. Z odpowiedzi Trzaskowskiego do Rzecznika wynika, że nie wypłacił on ani złotówki za czas strajku, mimo, że w trakcie jego trwania wypowiadał się on w tej kwestii bardzo bojowo. Dziś zrzuca całą odpowiedzialność na dyrektorów szkół.

Informację o piśmie Rzecznika do prezydenta Warszawy ujawnił na Twitterze radny miejski Dariusz Lasocki.

»» Całość materiału czytaj na portalu wPolityce.pl:

UJAWNIAMY. Czy Trzaskowski może mieć kłopoty za obietnice wypłat dla strajkujących nauczycieli? Jest pismo Rzecznika Dyscypliny Finansów

Źródło: wPolityce.pl, sek